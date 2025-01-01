LinkedInビジネスビデオジェネレーター：インパクトのあるビデオを迅速に作成
多様なテンプレートとシーンを活用して、LinkedInでのプロフェッショナルプロフィールを高める高インパクトのビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーやリクルーター向けに、採用キャンペーンの改善に焦点を当てた45秒の魅力的なショートビデオを開発します。このビデオは、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、さまざまなプロフェッショナルな設定で多様な「AIアバター」を紹介し、親しみやすいナレーションと控えめな背景音楽を伴います。HeyGenの「ナレーション生成」と「AIアバター」を組み合わせて、候補者へのアプローチを効率化する方法を強調します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、LinkedInでの「ソーシャルメディアビデオ」を通じて「ブランド認知度」を向上させることを目的とした60秒のインパクトのあるビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリエイティブでインパクトがあり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのパーソナライズされた要素と豊かなグラフィックを特徴とします。エネルギッシュで説得力のあるナレーションとカスタマイズ可能な背景音楽がビジュアルを補完し、自動化された「字幕/キャプション」でメッセージを明確にします。
LinkedInで「プロフェッショナルプロフィール」を迅速に向上させたいプロフェッショナルやフリーランサー向けに、20秒の簡潔なビデオを想像してください。このビデオは、洗練された簡潔なビジュアルスタイルで、クリーンなトランジションとアニメーションテキストを使用して主要な成果を強調し、直接的でプロフェッショナルなナレーションと最小限の現代的な背景音を組み合わせます。HeyGenの「迅速なビデオ作成」能力と、さまざまなLinkedIn配置に対応した完璧な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を強調し、「スクリプトからのテキストビデオ」で迅速なコンテンツ生成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高インパクトのLinkedInビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、編集スキルがなくてもプロフェッショナルで高インパクトなLinkedInビデオを簡単に作成できるようにします。AI機能とダイナミックなビデオテンプレートを活用して、コンテンツを迅速かつ効果的にパーソナライズできます。
HeyGenはLinkedInビデオ広告のエンゲージメントを最適化できますか？
はい、HeyGenはビデオ広告を最適化するために設計された強力なLinkedInビジネスビデオジェネレーターです。ブランドを簡単に統合し、魅力的なコールトゥアクション要素を追加し、ビジネスの成長を助けるプロフェッショナルなビデオを制作できます。
HeyGenはLinkedIn向けにどのようなクリエイティブアセットとテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、LinkedIn向けに特別に設計されたプロフェッショナルなテンプレートと豊富なグラフィック、ビデオ、音楽アセットを幅広く提供しています。これらはカスタマイズが容易で、洗練されたエグゼクティブレベルのデザインを実現し、強力なブランド統合を可能にします。
HeyGenは迅速なLinkedInビデオ作成にAIを活用していますか？
もちろんです。HeyGenは、迅速なビデオ作成のために高度なAI機能を活用するAI LinkedInビデオメーカーです。スクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルなオーディエンス向けに魅力的なショートフォームコンテンツを迅速に生成できます。