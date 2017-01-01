LinkedInブランド動画ジェネレーター: 魅力的なコンテンツを迅速に作成
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ブランド認知を高めるプロフェッショナルなLinkedIn動画を迅速に作成します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、HeyGenの動画テンプレートがLinkedIn動画を迅速に作成するための迅速なソリューションであることを示す90秒のダイナミックな動画を開発します。動画はアップビートでテンポの速いビジュアルスタイルにし、さまざまなテンプレートの応用を強調し、視聴者が多様な環境で情報を保持できるように、明確で自動生成された字幕/キャプションを追加します。
リクルーターや人事マネージャー向けに、HeyGenを使用してLinkedInでトップタレントを引き付けるためのメッセージをカスタマイズする方法を示す45秒のパーソナライズされた動画を制作します。ビジュアル的には温かみのある招待的な美学を目指し、多様なプロフェッショナルな設定を特徴とし、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能をサポートしてメッセージを迅速に適応させます。
企業コミュニケーションチームを対象にした2分間の情報動画を設計し、HeyGenの強力な機能を通じてLinkedIn動画広告で複雑なサービスを説明し、最終的にブランド認知を高めます。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してLinkedInフィード全体で最適な表示を確保し、スクリプトから作成された構造化されたナラティブを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のブランドのために魅力的なLinkedIn動画を作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは強力なLinkedIn動画メーカーで、プロフェッショナルな動画コンテンツを簡単に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、プラットフォーム上で効率的にブランド認知を高めることができます。
HeyGenはLinkedIn動画広告をカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズのための強力なAI機能を提供しており、ロゴやブランドカラーを組み込むための包括的なブランディングコントロールを含んでいます。また、さまざまな動画テンプレートや高度な編集機能を利用して、特定のLinkedIn動画フォーマットに合わせて動画コンテンツを調整することができます。
HeyGenは字幕の追加やLinkedIn動画を異なるフォーマットでエクスポートすることをサポートしていますか？
はい、HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動生成し、LinkedIn動画をよりアクセスしやすく魅力的にします。また、最終的な動画コンテンツをアスペクト比のリサイズを含む、LinkedInでの最適な共有のための普遍的に互換性のあるMP4フォーマットでエクスポートすることができます。
HeyGenは広範な編集なしでLinkedIn用の短い動画を迅速に生成できますか？
もちろんです！効率的なLinkedInブランド動画ジェネレーターとして、HeyGenは多様な動画テンプレートとユーザーフレンドリーなインターフェースを提供しています。これにより、AI機能のボイスオーバー生成を活用して、複雑な編集の必要性を大幅に削減し、プロフェッショナルな短い動画を作成することができます。