B2B成長のための強力なLinkedIn広告動画メーカー
B2B広告を効率化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、テキストをすばやく魅力的な動画に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターをターゲットにした45秒の魅力的な動画広告を作成し、スクロールを止める動画を作成することを唯一の目的とします。明るく、注目を集める色彩とクリアで説得力のあるナレーションを特徴とする、コンバージョンに焦点を当てた鮮やかな美学を採用します。HeyGenの強力なAIアバターを活用して重要なメッセージを伝え、プロフェッショナルなナレーションのためのボイスオーバー生成機能を活用し、最大限のオーディエンスエンゲージメントを確保します。
広告を完全にカスタマイズしたいクリエイティブプロフェッショナル向けに60秒の指導動画が必要です。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで、説明的で、非常に情報豊かであり、落ち着いた専門的なナレーターによってサポートされます。HeyGenがスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じてカスタムテキストオーバーレイを簡単に追加できる方法を詳述し、字幕/キャプションを自動生成することで普遍的な理解を確保し、真にパーソナライズされたコンテンツを可能にします。
製品マネージャーと営業チーム向けに、最新の製品のリーチとインパクトを最大化することを目的とした30秒の強力な動画を制作します。この動画は、高エネルギーでポジティブなビジュアルスタイルを要求し、インパクトのあるビジュアルと権威あるプロフェッショナルなボイスオーバーを組み込みます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルの魅力を高め、すべてのLinkedIn広告配置で完璧なプレゼンテーションを実現するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの利便性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてLinkedIn動画広告の作成を強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、LinkedIn用の魅力的な動画広告を作成する力を提供します。高品質な動画広告を簡単にデザインし、プラットフォーム上での注目を集め、リーチとインパクトを最大化します。
HeyGenはLinkedIn動画のためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、魅力的なテキストオーバーレイ、多様なメディアライブラリサポートを含む豊富なクリエイティブ資産を提供します。直感的なドラッグ＆ドロップの動画編集インターフェースを使用して、ブランドコントロール、アニメーション、リッチグラフィックを用いて広告を簡単にカスタマイズできます。
HeyGenはLinkedInの動画広告ワークフローを簡素化しますか？
もちろんです。HeyGenはLinkedInの動画広告ワークフローを効率化するように設計されており、シームレスな統合を提供します。プロフェッショナルなコンテンツを作成し、その後、LinkedIn Adsアカウントに直接アセットをエクスポートして、全体的なワークフロー効率を向上させます。
HeyGenを使用して異なるLinkedInオーディエンス向けに動画をパーソナライズできますか？
はい、HeyGenは多様なLinkedInオーディエンス向けにパーソナライズされたコンテンツを制作することを可能にし、効果的なLinkedIn動画マーケティングにおいて重要です。AIアバターを活用し、ボイスオーバー生成をカスタマイズして、特定のセグメントに共鳴するメッセージを作成します。