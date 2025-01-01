B2B成長のための強力なLinkedIn広告動画メーカー

B2B広告を効率化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、テキストをすばやく魅力的な動画に変換します。

B2Bマーケター向けにカスタマイズされた30秒のLinkedIn広告動画を想像してください。HeyGenがB2B動画広告をどのように革新するかを示します。この動画は、モダンなグラフィックと企業向けの背景音楽を備えた洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを誇ります。プロフェッショナルなLinkedIn動画テンプレートから始め、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なコンテンツを簡単に生成するシンプルさを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターをターゲットにした45秒の魅力的な動画広告を作成し、スクロールを止める動画を作成することを唯一の目的とします。明るく、注目を集める色彩とクリアで説得力のあるナレーションを特徴とする、コンバージョンに焦点を当てた鮮やかな美学を採用します。HeyGenの強力なAIアバターを活用して重要なメッセージを伝え、プロフェッショナルなナレーションのためのボイスオーバー生成機能を活用し、最大限のオーディエンスエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト2
広告を完全にカスタマイズしたいクリエイティブプロフェッショナル向けに60秒の指導動画が必要です。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで、説明的で、非常に情報豊かであり、落ち着いた専門的なナレーターによってサポートされます。HeyGenがスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じてカスタムテキストオーバーレイを簡単に追加できる方法を詳述し、字幕/キャプションを自動生成することで普遍的な理解を確保し、真にパーソナライズされたコンテンツを可能にします。
サンプルプロンプト3
製品マネージャーと営業チーム向けに、最新の製品のリーチとインパクトを最大化することを目的とした30秒の強力な動画を制作します。この動画は、高エネルギーでポジティブなビジュアルスタイルを要求し、インパクトのあるビジュアルと権威あるプロフェッショナルなボイスオーバーを組み込みます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルの魅力を高め、すべてのLinkedIn広告配置で完璧なプレゼンテーションを実現するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの利便性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

LinkedIn広告動画メーカーの使い方

LinkedIn用のプロフェッショナルな動画広告を簡単に作成します。直感的なツールでリーチとインパクトを最大化し、B2B動画広告を際立たせます。

1
Step 1
LinkedIn動画テンプレートから作成
プロフェッショナルなテンプレートの中から選んでLinkedIn動画広告を始めましょう。豊富なテンプレートとシーンのライブラリが創造的なプロセスを効率化します。
2
Step 2
広告デザインをカスタマイズ
ドラッグ＆ドロップの動画編集を使用して、ブランドに合わせて動画を調整します。レイアウト、色、フォントを簡単に調整し、メッセージがキャンペーンの目標に完全に一致するようにします。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
テキストオーバーレイ、リッチグラフィック、関連メディアで動画を強化します。統合されたメディアライブラリを使用して、視聴者の注意を引くインパクトのあるビジュアルとメッセージを追加します。
4
Step 4
LinkedIn広告用にエクスポート
高品質な動画広告をシームレスにエクスポートします。プラットフォームはLinkedIn用に動画を最適化し、アセットをLinkedIn Adsアカウントに直接エクスポートして即時使用を可能にし、リーチとインパクトを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのある顧客成功事例を開発

.

クライアントの証言や成功事例をプロフェッショナルで魅力的なAI駆動の動画に変換し、信頼を築き、LinkedInでB2Bコンバージョンを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてLinkedIn動画広告の作成を強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、LinkedIn用の魅力的な動画広告を作成する力を提供します。高品質な動画広告を簡単にデザインし、プラットフォーム上での注目を集め、リーチとインパクトを最大化します。

HeyGenはLinkedIn動画のためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、魅力的なテキストオーバーレイ、多様なメディアライブラリサポートを含む豊富なクリエイティブ資産を提供します。直感的なドラッグ＆ドロップの動画編集インターフェースを使用して、ブランドコントロール、アニメーション、リッチグラフィックを用いて広告を簡単にカスタマイズできます。

HeyGenはLinkedInの動画広告ワークフローを簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenはLinkedInの動画広告ワークフローを効率化するように設計されており、シームレスな統合を提供します。プロフェッショナルなコンテンツを作成し、その後、LinkedIn Adsアカウントに直接アセットをエクスポートして、全体的なワークフロー効率を向上させます。

HeyGenを使用して異なるLinkedInオーディエンス向けに動画をパーソナライズできますか？

はい、HeyGenは多様なLinkedInオーディエンス向けにパーソナライズされたコンテンツを制作することを可能にし、効果的なLinkedIn動画マーケティングにおいて重要です。AIアバターを活用し、ボイスオーバー生成をカスタマイズして、特定のセグメントに共鳴するメッセージを作成します。