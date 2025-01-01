B2Bマーケター向けにカスタマイズされた30秒のLinkedIn広告動画を想像してください。HeyGenがB2B動画広告をどのように革新するかを示します。この動画は、モダンなグラフィックと企業向けの背景音楽を備えた洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを誇ります。プロフェッショナルなLinkedIn動画テンプレートから始め、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なコンテンツを簡単に生成するシンプルさを強調します。

ビデオを生成