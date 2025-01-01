LinkedIn広告チュートリアルビデオジェネレーター: LinkedIn広告をマスターする
LinkedIn広告のエンゲージメントを高め、注目を集める。強力なAIアバターで魅力的で高パフォーマンスなビデオチュートリアルを迅速に生成します。
小規模ビジネスオーナー向けに、LinkedInでのリードジェネレーションのための高パフォーマンスなビデオ広告を生成する方法を紹介する60秒のダイナミックなビデオが必要です。その美学は鮮やかで成功志向であり、鮮明なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを組み合わせています。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声なしでも最大限のアクセス性とエンゲージメントを確保し、視聴者を魅力的な行動喚起の作成に導きます。
LinkedIn広告キャンペーンの目標を最適化するために深く掘り下げたいマーケティングマネージャーは、情報豊富な90秒の製品チュートリアルから利益を得るでしょう。ビジュアルアプローチは非常に指導的であり、画面共有録画と明確な注釈を利用し、落ち着いた詳細なナレーションが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、より良いマーケティング指標とファネル構築を達成するためのこの包括的なガイドを効率的に生成します。
ストーリーテリングをマスターして注意を引き、特にLinkedInでのソーシャルメディアでバイラル広告を作成したいクリエイティブチームやコンテンツクリエイターは、魅力的な30秒のビデオに価値を見出すでしょう。このビデオのスタイルは視覚的に豊かでテンポが速く、印象的なビジュアルと緊急性と興奮を伝えるエネルギッシュなナレーションを使用します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、クリエイティブ要素を強化し、スクロールを止めます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なLinkedInビデオ広告の作成を効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、LinkedIn広告用の高パフォーマンスなビデオを迅速に制作することを可能にします。注意を引き、エンゲージメントを促進する魅力的なビデオ広告を簡単に作成できます。
HeyGenはLinkedIn用のAIを活用した製品チュートリアルビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、スクリプトをダイナミックな製品チュートリアルビデオに変換します。AIアバターと自動字幕を使用して、LinkedInのマッチドオーディエンスに製品の価値を簡単に示すことができます。
HeyGenはどのようにしてLinkedInでビデオ広告のコンテンツを際立たせますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターやブランディングコントロールを含む広範なクリエイティブツールを提供し、ユニークなビデオ広告を作成します。高品質のナレーション生成やアスペクト比のリサイズを活用して、LinkedInプラットフォーム全体で最適な視聴を実現します。
HeyGenは異なるLinkedInキャンペーンの目標に合わせてビデオ広告を最適化するのを支援できますか？
はい、HeyGenはコンテンツとフォーマットの簡単な調整を可能にし、さまざまなキャンペーン目標に合わせてビデオ広告を最適化します。字幕や多様なテンプレートを活用して、リードジェネレーションフォームに効果的にメッセージと行動喚起を調整します。