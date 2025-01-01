LinkedIn広告チュートリアル動画ステップバイステップガイド
HeyGenのAIアバターを活用して、オーディエンス設定からコンバージョントラッキングまで、LinkedIn広告キャンペーンを最大限に最適化します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、キャンペーン結果を向上させるための90秒の動画を作成し、効果的なLinkedInターゲティングのための目的ベースの広告原則を活用する方法を紹介します。モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルと、プロフェッショナルな声を用い、HeyGenのAIアバターを活用して視聴者の関心を引きつけ続けます。
LinkedIn Adsプラットフォームで新しい広告を作成する方法を、構想からローンチまでのステップバイステップで説明する2分間の包括的な指導動画を制作します。この動画は、実践的な応用を求める技術ユーザー向けで、クリーンな画面録画の美学と、HeyGenによる落ち着いた明瞭な音声生成を組み合わせ、すべての詳細を明確にします。
マーケティングマネージャー向けに、広告パフォーマンス分析の重要な側面とLinkedIn Ads内での堅牢なコンバージョントラッキングの設定に焦点を当てた1分間の説明動画を設計します。データ駆動型のインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチと、自信に満ちた権威ある声を採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して複雑な情報を明確かつ魅力的に提示します。
よくある質問
HeyGenはLinkedIn広告チュートリアル動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト動画変換とプロフェッショナルな音声生成を通じて、魅力的な「LinkedIn広告チュートリアル動画」の制作プロセスを簡素化します。これにより、複雑なビデオ編集なしで、視聴者向けの魅力的な広告コンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenは特定のLinkedInターゲットオーディエンス向けに動画をカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターとブランディングコントロールを活用して、ブランドの美学に合わせた動画を作成し、選ばれた「ターゲットオーディエンス」に効果的にメッセージを伝え、「オーディエンス設定」を効率的にサポートします。
HeyGenはLinkedIn動画広告のパフォーマンスを最適化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズとエクスポートなどの重要な技術的機能を提供し、LinkedInのすべての配置で動画広告が完璧に見えるようにします。さらに、内蔵の字幕/キャプションはアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、キャンペーンの広告パフォーマンス分析に貢献します。
HeyGenは多様な広告ニーズに対応する動画の作成と修正をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを通じて、「新しい広告の作成」や「広告の修正」を効率的に行うことができます。この柔軟性は、さまざまな「マーケティングニーズ」をサポートし、全体的な広告戦略を管理しやすくし、迅速に反復することを可能にします。