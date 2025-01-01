LinkedIn広告ビデオメーカーで魅力的なAI駆動の広告を作成
AIを活用してプロフェッショナルなLinkedInビデオ広告を迅速に作成。スクリプトからのテキストをビデオに変換する強力な機能を活用して、ターゲットオーディエンスを魅了しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIビデオツールを活用したいと考えているマーケティングマネージャーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを想像してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたLinkedInビデオ広告に変換する力を示すべきです。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、AIアバターが自信に満ちた権威ある声で直接利点を紹介します。
クリエイティブなプロフェッショナルやエージェンシー向けに、HeyGen内でのLinkedInビデオ広告のための広範なカスタマイズ機能を強調する60秒のビデオを開発してください。ビジュアルフォーカスは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから独自のグラフィックやアセットを統合して、ユーザーがどのように簡単にビデオコンテンツをカスタマイズできるかにあります。音声は、創造的な自由を説明する穏やかで安心感のあるナレーション生成を特徴とし、インスピレーションを与えるプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックに設定されています。
新しい求人を発表するために、リクルーターや人事担当者向けに設計された魅力的な15秒のLinkedInビデオ広告を作成してください。ビデオは視覚的に魅力的で簡潔であり、重要なテキスト要素を強調するために微妙なアニメーションを利用します。ビデオはモバイル視聴に最適化され、明確な字幕/キャプションを備え、HeyGenがLinkedInのフォーマットに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートをどのように処理するかを示し、迅速な行動喚起を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなLinkedInビデオ広告の作成を支援しますか？
HeyGenの強力なAIビデオツールと多様なビデオテンプレートは、インパクトのあるLinkedInビデオ広告の作成を効率化します。AIアバターとナレーションを使用して、テキストを動的なLinkedInビデオ広告に簡単に変換でき、マーケティングキャンペーンに最適です。
HeyGenはLinkedIn広告コンテンツを最適化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、豊富なグラフィックとアセットのライブラリを備えたオンラインビデオエディターを提供し、ターゲットオーディエンス向けにビデオ要素をカスタマイズできます。また、ロゴやブランドカラーを統合して、一貫したメッセージングをすべてのLinkedInイニシアチブで実現するための強力なブランディングコントロールも提供しています。
HeyGenで作成したビデオがLinkedInのフォーマットに最適化されていることを確認できますか？
もちろんです。HeyGenは、すべての作成物がLinkedInフォーマットに最適化されるようにし、プラットフォームに完全に適合するさまざまなアスペクト比のリサイズオプションを提供します。また、HDエクスポートを提供し、LinkedIn広告ビデオメーカーの出力が最高品質であることを保証します。
HeyGenはLinkedIn向けのビデオ広告作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなナレーション生成と字幕/キャプションを備えたプロセスを簡素化します。直感的なプラットフォームとすぐに使用できるビデオテンプレートにより、広範なビデオ編集の経験がなくても、魅力的なLinkedInビデオ広告を効率的に制作できます。