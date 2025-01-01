ダイナミックな学習のための言語学教育ビデオメーカー

複雑な言語学の概念を魅力的なレッスンに変え、素晴らしいAIアバターで学習をアクセスしやすく、魅力的にします。

144/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
言語学習者や大学生向けに、能動態と受動態の区別を教える45秒の指導ビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンな美学を特徴とし、画面上のテキスト例と明確で権威ある音声スタイルを備えています。HeyGenの自動字幕/キャプションを活用して、効果的な文法レッスンを強化します。
サンプルプロンプト2
一般の人々やカジュアルな学習者を対象に、3つの一般的な英単語の興味深い語源を探る30秒の語彙構築クリップを制作してください。ダイナミックでカラフルなビジュアルアプローチを使用し、クイックカットとアップビートな背景音楽を取り入れます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、効率的な言語学習ビデオを迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
大学生や言語学愛好家を対象に、世界の主要な言語ファミリーを紹介する60秒の説明ビデオをデザインしてください。アニメーション地図や図を用いた情報豊かで視覚的に豊かな体験を提供し、思慮深くペースの取れたナレーションで補完します。この教育ビデオメーカーのプロジェクトは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、多様な言語的つながりをオンラインコースで示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

言語学教育ビデオメーカーの使い方

AI音声、アバター、スマート編集を使用して、複雑な概念をダイナミックな教育ビデオに変え、魅力的な言語学レッスンを簡単に作成します。

1
Step 1
言語学スクリプトを作成
教育スクリプトを作成し、文法レッスンや語彙構築の概念をアウトライン化します。プラットフォームがテキストをダイナミックなビデオに変換し、基礎的なコンテンツとして機能します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
ライブラリからAIアバターを選び、言語学コンテンツを提示し、一貫性のある魅力的なキャラクターを確保します。レッスンを生き生きとさせるために、彼らの声を選択し、プロフェッショナルで本格的な配信を行います。
3
Step 3
メディアと字幕を追加
豊富なメディアライブラリから関連するストック写真やビデオを使用してビデオを強化します。すべての学習者のためにアクセスしやすさと理解を向上させるために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
すべての要素を確認してビデオを完成させ、希望のアスペクト比と品質で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルで高インパクトな言語学教育コンテンツをすべてのプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

言語学の概念を鮮やかに示す

.

複雑な言語学の概念、歴史的な言語の進化、文法レッスンを、AI駆動のビデオストーリーテリングを通じて視覚的に示し、より深い理解を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように言語学習ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは強力な言語学教育ビデオメーカーとして機能し、魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。AIアバターとリアルなAI音声を活用して、オンラインコースやトレーニングビデオのためのダイナミックなレッスンを作成し、高度な技術スキルを必要としません。

HeyGenは教育ビデオコンテンツにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトベースの編集や多言語の自動字幕などの機能を備えた高品質な教育ビデオを制作する力を与えます。これにより、文法レッスンや語彙構築コンテンツがグローバルな視聴者にとってアクセスしやすく、魅力的になります。

HeyGenはアニメーション教育ビデオの作成に効果的なツールですか？

確かに、HeyGenはアニメーション教育ビデオの制作に優れたAI教育ビデオメーカーです。カスタムAIアバターをデザインし、さまざまなアニメーションを統合して、視覚的に豊かで記憶に残る学習体験を作成できます。説明ビデオやオンラインコースに最適です。

HeyGenは教育ビデオでの多言語学習をどのようにサポートしますか？

HeyGenは多言語の自動生成字幕を提供し、さまざまなアクセントでAI音声を生成する能力を持っています。これにより、グローバルな言語学習ビデオや本格的な会話シナリオを作成するための理想的なプラットフォームとなります。