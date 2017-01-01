期間限定オファービデオメーカーで迅速な売上成長を
多様なテンプレート＆シーンを使用して簡単に作成できる素晴らしいビデオで、新しい顧客を引き付け、売上を増加させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーやeコマースブランドを対象に、単一のプロモーションビデオメーカーキャンペーンがさまざまなプラットフォームでどのように適応できるかを示す、ダイナミックな60秒のプロモーションビデオを制作してください。ビデオは魅力的で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、異なるアスペクト比間のクイックトランジションと、最大のリーチを狙った鮮やかで正確な字幕/キャプションを組み込みます。HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能が、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートから素晴らしいビジュアルを引き出し、簡単に最適化できることを強調します。
マーケティングエージェンシーや企業のマーケティングチーム向けに、AIビデオジェネレーターの力を活用して高品質なプロモーションビデオを作成する方法を紹介する、洗練された1分間の説明ビデオを開発してください。このビデオはプロフェッショナルでやや未来的な美学を要求し、魅力的なAIアバターがオファーの詳細を伝え、洗練されたAIボイスオーバーでサポートされます。HeyGenのAIアバターと高度なボイスオーバー生成機能を使用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できることを強調します。
迅速なキャンペーン展開を必要とする起業家や営業チーム向けに、緊急のマーケティングビデオを迅速に展開するためのスピードと効率に焦点を当てた、30秒の簡潔なマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでテンポが速く、急速なカット、インパクトのある画面上のテキスト、緊急性がありながら非常に明瞭なボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのスクリプトからの迅速なテキスト-to-ビデオと、すぐに利用可能なテンプレート＆シーンを組み合わせて、効果的なマーケティングビデオを即座に展開できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してプロモーションビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、リアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを使用してスクリプトを魅力的なプロモーションビデオに変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、ビデオ作成が劇的にスピードアップし、効率的なプロモビデオメーカーとなります。
HeyGenはマーケティングビデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディター、豊富なテンプレート、充実したメディアライブラリを通じて、マーケティングビデオの強力なカスタマイズを提供します。ユーザーはカスタムロゴや色を適用してブランドの一貫性を維持し、プロフェッショナルな製品ビデオを確保できます。
HeyGenのAI搭載ツールはどのようにしてビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenのAI搭載ツールは、自動字幕生成やシンプルなスクリプトからの魅力的なビデオコンテンツの作成など、時間のかかるタスクを自動化することで、ワークフローを大幅に効率化します。これにより、広範な編集経験がなくても、インパクトのあるマーケティングビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプロモーション向けの多様なエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能を備えており、プロモーションビデオがどのプラットフォームにも対応できるようにします。さまざまなソーシャルメディアプロモーション向けにコンテンツを簡単に適応させることができ、HeyGenは広範な配信に効果的な期間限定オファービデオメーカーとなります。