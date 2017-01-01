小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、効果的な期間限定オファー動画を迅速に作成する方法を示す、45秒の魅力的なインストラクションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式とし、HeyGenインターフェースの画面上のハイライトを特徴とし、自信に満ちた明瞭なAIボイスオーバーで補完します。シンプルなスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換するプロセスを、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと多様なテンプレート＆シーンを使用してシームレスに紹介します。

