新しい技術プラットフォームでのアカウント設定方法を示す1分間の説明ビデオを制作してください。複雑なソフトウェアに圧倒される可能性のある新規ユーザーを対象としています。ビジュアルスタイルはクリーンで、画面録画と明確な注釈を使用し、各ステップを説明する落ち着いたガイド音声を補完します。このチュートリアルは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、正確で情報豊富なコンテンツの制作を効率化し、プラットフォームを効率的なオンボーディングのための「AIビデオメーカー」として確立します。

