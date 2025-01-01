ユニークなコンテンツのための限定版ビデオメーカー
リアルなAIアバターを活用して、魅力的なソーシャルコンテンツとビデオ広告を瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいAPI統合のコア機能を示す90秒の「仕組み」ビデオを開発してください。技術サポートチームや開発者が迅速に参照できるように設計されています。ビデオには、コードスニペットとシステムインタラクションを示す動的なステップバイステップのビジュアルが必要で、プロフェッショナルなAIアバタープレゼンターが提供します。HeyGenの「AIアバター」機能を利用して、一貫性のある魅力的なスピーカーを確保し、複雑な技術説明のためのシームレスな「エンドツーエンドビデオ生成」プロセスを実現します。
プロジェクト管理ツールの最新の強化機能を強調する45秒の製品アップデートビデオを作成してください。既存の技術ユーザーやアーリーアダプターを対象としています。このビデオは、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと親しみやすいAI音声を備えた洗練されたモダンなビジュアル美学を採用する必要があります。新しい「ブランディングコントロール」を強調し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能がさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに迅速に適応できることを示し、視覚的に最適化されたコンテンツを確保します。
グローバルな技術チームとコンプライアンスオフィサーに新しいデータプライバシー規制を説明する2分間のコンプライアンス研修モジュールを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは情報豊かで権威あるものでなければならず、画面上のテキストで重要な法的ポイントを強調します。プロフェッショナルなAI音声がコンテンツを明確に提供し、HeyGenの「字幕/キャプション」機能をサポートしてアクセシビリティを確保し、「自動字幕」が正確であることを確認し、この重要な「カスタムビデオコンテンツ」を普遍的に理解可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ制作プロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオメーカー」として機能し、「スマートオートメーション」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、さまざまなニーズに対応する「エンドツーエンドビデオ生成」を可能にします。この強力な「ビデオ制作ツール」は、プロフェッショナルなコンテンツの作成を簡素化します。
HeyGenを使用してビデオコンテンツのブランド一貫性を確保できますか？
はい、HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴやブランドカラーを直接ビデオに埋め込むことができます。また、「ブランドテンプレート」を利用して、すべてのプラットフォームで「オンブランド」なアイデンティティを維持する「カスタムビデオコンテンツ」を簡単に制作できます。
HeyGenはどのような技術的編集と最適化機能を提供しますか？
HeyGenには高度な「AI駆動編集」ツールと「マジックカット」などの機能が含まれており、正確な調整が可能です。ユーザーは「自動字幕」、「AI音声クローン」、および「アスペクト比のリサイズ」を活用して、さまざまなチャンネルで効果的にビデオを最適化し、公開することができます。
HeyGenは既存のコンテンツをどのようにして魅力的なビデオに変換できますか？
HeyGenはコンテンツの再利用に優れており、「ブログをビデオに変換」し、「AIドキュメントからビデオ」機能を使用できます。「AIスクリプトライター」と「画面およびカメラ録画」のサポートにより、静的なコンテンツを「完全に構築された、公開準備が整ったアセット」に変換するのを支援します。