終身オファー ビデオクリエーター：努力せずに素晴らしいビデオを作成
AIによるビデオ作成の力を解き放ち、スクリプトからテキストをビデオに変換して、常に完璧でプロフェッショナルな結果を保証します。
例を探る
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないのですか？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。
教育者やトレーナー向けに、この2分間のビデオはHeyGenのビデオ編集プラットフォームの技術的能力について詳しく説明しています。自動音声生成や字幕/キャプションのような特徴を強調し、これらのツールが教育コンテンツをどのように向上させるかを示しています。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルで、読みやすいテキストのオーバーレイと穏やかで情報に富んだオーディオトラックが特徴です。このビデオは、最小限の努力で洗練された情報ビデオを作成したい人に最適です。
この60秒のビデオは、マーケティング努力で大きな影響を与えたいと熱望している小規模企業のオーナーや起業家向けに設計されています。HeyGenのスクリーン録画ツールの技術的な効率性を強調し、製品デモやチュートリアルの作成に最適です。ビジュアルスタイルは鮮明で魅力的で、明瞭さと細部への注目に焦点を当てています。一方、オーディオにはフレンドリーでアクセスしやすいナレーションが含まれています。高品質なビデオコンテンツでブランドのオンラインプレゼンスを向上させたい方には必見のビデオです。
ソーシャルメディアのインフルエンサーやデジタルマーケティングの専門家向けに、この45秒のビデオはHeyGenのプリメイドテンプレートとメディアライブラリの創造的な可能性を示しています。ビジュアルスタイルは活気に満ちており、ユーザーがどのようにして迅速に目を引くコンテンツを作成できるかを示しています。オーディオは楽観的で活動的で、速いテンポの映像を完璧に補完しています。編集に何時間もかけずに印象的なビデオを作りたい人には最適なビデオです。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenのビデオクリエーターの終身オファーは、テキストからビデオへの変換や自動ナレーションなどの機能を備えたAI駆動のビデオ作成ツールを提供し、効率と創造性を求めるクリエーターにとって理想的です。
数分で高性能なビデオAI広告を作成.
Quickly produce compelling ads using AI-driven automation and pre-made templates to captivate your audience.
数分でソーシャルメディア用の魅力的なビデオやクリップを生成します.
Effortlessly create eye-catching social media content with special effects and multi-language support to expand your reach.
よくある質問
HeyGenがAIを使ってビデオを作成する方法は？
HeyGenは、AIアバターと自動音声を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換するために、AIによるビデオ作成を活用しています。このAIによる自動化のシームレスな統合により、創造的かつ効率的なビデオ制作プロセスが保証されます。
HeyGenがビデオ編集に提供する技術的特徴は何ですか？
HeyGenは、テキストからビデオへの変換、背景の削除、自動字幕などの特徴を備えた包括的なビデオ編集プラットフォームを提供しています。これらのツールは、ビデオ作成の技術的な側面を向上させ、ユーザーにとって使いやすく効率的にするために設計されています。
HeyGenは多言語ビデオプロジェクトをサポートできますか？
はい、HeyGenは多言語サポートを提供しており、ユーザーは複数の言語でビデオを作成することができます。この機能は、AIによって強化された音声能力により、正確で自然なサウンドの吹き替えが保証されています。
HeyGenには画面を録画するツールが含まれていますか？
HeyGenには4Kでの録画をサポートするスクリーン録画ツールが含まれており、ユーザーは高品質のビデオコンテンツをキャプチャできます。この機能はプロフェッショナルレベルのチュートリアルやプレゼンテーションを作成するのに理想的です。