ブランドを高めるライフスタイルリファインメントビデオメーカー
直感的なテキストからビデオへの機能で、スクリプトを瞬時に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、ダイナミックなソーシャルコンテンツに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーが個人のブランディングを強化するための45秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く魅力的で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してキャッチーなクリップを素早く組み立て、アップビートなバックグラウンドミュージックと戦略的なオンスクリーンテキストでソーシャルメディア向けの重要なメッセージを伝えてください。
テクノロジー製品のマーケター向けに設計された90秒の説明ビデオを想像してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用したモダンで洗練されたアニメーションシーケンスで、複雑なソフトウェア機能を簡単に紹介します。機能を視覚的に説明しながら、アクセシビリティのために正確な字幕/キャプションが自動生成され、説明ビデオとしてのコンテンツを理解しやすくします。
オンラインビデオメーカーやビデオエディターを対象にした30秒の簡潔なビデオを制作してください。プラットフォーム全体で効率的なコンテンツ最適化が必要な場合に、HeyGenのアスペクト比変更とエクスポート機能を利用して、単一のビデオをさまざまなアスペクト比に適応させるシームレスなプロセスを視覚的に示し、オンラインビデオメーカーにとっての利点を強調するエネルギッシュで情報豊富なオーディオトラックを設定してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用し、リアルなAIアバターと洗練されたナレーション生成を使用してテキストをビデオに変換し、制作プロセス全体をスムーズにします。
HeyGenを使ってブランド要素を使ったビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、その他のアセットをビデオにシームレスに組み込むことができ、個人のブランディングを一貫して行えます。これにより、すべてのビデオがあなたのアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはどのようなエクスポートとアクセシビリティオプションを提供していますか？
HeyGenは多様なアスペクト比の変更とエクスポートをサポートしており、コンテンツをソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームに適したものにします。また、字幕やキャプションを簡単に追加でき、より広い視聴者へのアクセシビリティを向上させます。
HeyGenは多様なビデオコンテンツを効率的に作成するのに適していますか？
もちろんです。オンラインビデオメーカーとして、HeyGenは豊富なビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、プロジェクトを迅速に開始できるため、説明ビデオから短編ビデオまで、コンテンツクリエイターに最適です。