魅力的なコンテンツのためのライフスタイルプロモーションビデオジェネレーター
専門的にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、数分で魅力的なソーシャルメディアプロモーションを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいプロフェッショナルを対象にした新しいオンラインフィットネスコーチングサービスのための45秒のソーシャルメディアプロモーションビデオを開発します。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なモーショングラフィックスと鮮やかなカラースキームを組み合わせ、HeyGenのAIアバターによるエネルギッシュなAIナレーションと共に、サービスの利点と使いやすさを説明します。
メンタルヘルスの意識向上を促進する非営利団体のための60秒のブランドストーリーテリングビデオを制作し、既存のサポーターと新しいコミュニティメンバーに共鳴するように設計します。ビジュアルスタイルは本物で心温まるもので、多様な実生活のシナリオをソフトフォーカスとシネマティックな感触で特徴付け、インスピレーションを与えるオーケストラ音楽と心のこもったAIナレーションで補完され、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを効率的に使用して構築されます。
リモートワーカー向けのクイックな生産性向上ハックを提供する30秒の簡潔なインストラクションビデオを作成し、デジタルクリエイティブスキルを向上させたいテクノロジーに精通した個人をターゲットにします。ビジュアルスタイルはスリークでモダンなもので、スクリーンキャプチャ要素と魅力的で希望に満ちたライフスタイルショットをクールなトーンで組み合わせ、音声は情報豊かで親しみやすいAIナレーションを微妙な電子音楽の背景に乗せ、字幕とキャプションを自動生成してアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なライフスタイルプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAIアバターを使用して、魅力的なライフスタイルプロモーションビデオを作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。視覚的なカスタマイズが簡単にでき、ターゲットオーディエンスに共鳴するマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアプロモーションのための魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenがビジネスにとって効率的なプロモーションビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはビデオ作成プロセスを効率化し、高品質なプロモーションビデオを迅速に生成できるようにします。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能、AI音声、豊富なメディアライブラリを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作し、マーケティングキャンペーンや製品ビデオを簡素化します。
HeyGenでプロモーションビデオをカスタマイズしてブランドの一貫性を保つことはできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴの追加、色の調整、ビジュアルのカスタマイズを行うことで、プロモーションビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。すべてのソーシャルチャネルでブランドに合ったライフスタイルプロモーションやマーケティングキャンペーンを実現するための完全なクリエイティブコントロールを達成できます。
HeyGenは異なるビデオフォーマットやチャネルをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、製品ビデオから説明ビデオまでさまざまなビデオタイプをサポートし、ソーシャルメディアチャネルでの最適な表示のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供します。また、字幕とキャプションを自動生成して、魅力的なコンテンツがグローバルなオーディエンスに効果的に届くようにし、ソーシャルメディアプロモーションを強化します。