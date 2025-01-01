魅力的なコンテンツのためのライフスタイルニュースビデオメーカー

テンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなニュースビデオをデザインし、ワークフローを効率化し、視聴者を魅了します。

最新のウェルネストレンドについて、45秒のダイナミックなライフスタイルニュースビデオを作成することを想像してください。若いプロフェッショナルをターゲットに、迅速で実用的なヒントを提供し、明るいビジュアルとモダンなオーディオスタイルで魅了します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオとボイスオーバー生成を活用して、ライフスタイルニュースビデオメーカーとして魅力的なコンテンツを迅速に制作します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
一般の視聴者向けに、心温まるコミュニティライフスタイルストーリーを紹介する60秒のニュースビデオセグメントを制作します。ビジュアルスタイルは温かくフレンドリーで、プロフェッショナルでありながら落ち着いた声で伝えます。HeyGenのAIアバターを活用してニュースを伝え、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
新しいサステイナブルライビングハックの利点を詳述する30秒の説明ビデオを作成し、AIニュースビデオジェネレーターとして機能します。エコ意識の高い消費者やテクノロジーに精通した個人向けに、クリーンで視覚的に豊かなスタイルと鮮明で魅力的なボイスオーバーを使用してデザインします。HeyGenの多様なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してワークフローを最適化します。
サンプルプロンプト3
特定のファッションや健康イベントに関する重要な速報を45秒で開発し、ニッチな愛好家に緊急の更新を提供します。ダイナミックで緊急性のあるプロフェッショナルなニュース美学を採用し、明確で権威ある声でサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してプラットフォーム最適化を行い、すべての見出しに字幕/キャプションで明確さを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ライフスタイルニュースビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツール、多様なテンプレート、シームレスな編集を活用して、魅力的なライフスタイルニュースビデオを迅速に制作し、視聴者を魅了します。

1
Step 1
ニューステンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた幅広いビデオテンプレートから選び、簡単に魅力的なライフスタイルニュースビデオを作成します。
2
Step 2
AIでコンテンツをカスタマイズ
カスタムメディアを追加し、リアルなAIアバターを組み込んで、ライフスタイルニュースをダイナミックなアンカーとして提示し、物語を強化します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
スクリプトから魅力的なボイスオーバーを瞬時に作成し、ニュースがすべての人にアクセス可能であることを保証するために正確な字幕/キャプションを自動生成します。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
ブランドコントロールを使用してライフスタイルニュースビデオを仕上げ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなライフスタイル特集を作成

AIビデオを使用して、視聴者と深くつながり、インスパイアするライフスタイルニュース特集を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにニュースビデオを向上させますか？

HeyGenは高度なAIニュースビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。リアルなAIアバターと洗練されたテキスト・トゥ・スピーチを活用してプロフェッショナルなボイスオーバーを提供し、ニュースビデオを際立たせます。

HeyGenを使ってプロフェッショナルな速報セグメントを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、動的な速報セグメントを含むニュースビデオを簡単に作成できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用し、ローワーサードを追加し、ブランドを組み込んで洗練された放送品質の外観を実現します。

HeyGenでニュース制作に利用できるビデオテンプレートはどのようなものがありますか？

HeyGenはさまざまなニュースフォーマットに特化した多様なビデオテンプレートライブラリを提供しており、効率的なニュースビデオメーカーとして活用できます。これらのすぐに使えるシーンは、ライフスタイルニュースや日々の更新のために魅力的なコンテンツを迅速に構築するのに役立ちます。

HeyGenはビデオプレゼンテーションを強化するAIニュースアンカーを提供していますか？

はい、HeyGenはユーザーがリアルなAIニュースアンカーを制作に統合することを可能にします。多様なAIアバターから選択し、ニュースビデオを効果的かつプロフェッショナルに伝えることができます。