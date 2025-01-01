AIでライフスタイルインフルエンサービデオメーカーになる

スクリプトからテキストを瞬時にビデオに変換し、コスト効果の高い方法でソーシャルメディアの存在感を拡大します。

Gen Zのファッション愛好家をターゲットにした30秒の活気あるビデオを想像してください。アニメーション化されたAIインフルエンサーが最新のストリートウェアコレクションをエネルギッシュに開封します。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックで、製品の詳細にクイックカットと極端なクローズアップを特徴とし、アップビートでトレンディなサウンドトラックとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で熱意あるナレーションがシームレスなコンテンツ作成を披露します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
次の冒険を求める若いプロフェッショナル向けの魅力的な45秒のトラベログを作成してください。カリスマ的なバーチャルインフルエンサーが息をのむような風景を探索します。ビジュアルスタイルはシネマティックでパノラマ的であり、目的地の壮大さを冒険的な効果音とインスピレーションを与えるオーケストラ音楽で強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、素晴らしい背景を迅速に組み立て、ソーシャルメディアの存在感を効果的に拡大します。
サンプルプロンプト2
ホームオーナーやDIY愛好家を対象にした実用的な60秒のビデオを開発してください。AI生成のアバターが3つの迅速でコスト効果の高いホームデコレーションハックを共有します。暖かい照明と実用的なデモンストレーションを伴うクリーンで整理されたビジュアルスタイルを採用し、穏やかで親しみやすい声とソフトなバックグラウンドミュージックを添えます。この「ライフスタイルインフルエンサービデオメーカー」は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたヒントを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換し、アクセシビリティのために字幕/キャプションでサポートします。
サンプルプロンプト3
健康志向の個人や忙しいプロフェッショナル向けのエネルギッシュな30秒のモチベーショナルビデオを制作してください。カスタマイズされたAIアバターがシンプルな朝のフィットネスルーチンを実演します。ビジュアルスタイルは明るく、野外ショットとクイックトランジションを特徴とし、アップリフティングでモチベーショナルな音楽トラックと明確で励ましの声で強化されます。この重要なソーシャルメディアマーケティング作品のために、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでの最適な表示を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ライフスタイルインフルエンサービデオメーカーの仕組み

AI生成アバター、カスタムスクリプト、プロフェッショナルな編集ツールを使用して、ソーシャルメディアの存在感を拡大する魅力的なライフスタイルインフルエンサービデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
まず、ビデオスクリプトを作成するか、プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能は、あなたの言葉を魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換し、魅力的なコンテンツ作成の基盤を築きます。
2
Step 2
AIインフルエンサーを選ぶ
多様なAIアバターから選択するか、ブランドの美学に完璧にマッチするようにカスタマイズします。これらのAI生成アバターは、あなたのライフスタイルコンテンツを生き生きとさせ、視聴者とつながるバーチャルインフルエンサーとして機能します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
自然な音声のボイスオーバー生成でビデオを強化し、メッセージが明確に伝わるようにします。自動的に字幕/キャプションを追加して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに合わせてライフスタイルインフルエンサービデオを最終化します。高品質なAI生成コンテンツでソーシャルメディアの存在感を最大限に拡大する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーショナルなビデオ制作

.

視聴者と深くつながり、彼らを鼓舞する魅力的なインスピレーショナルビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはソーシャルメディア向けのビデオコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIインフルエンサービデオジェネレーターであり、`コンテンツ作成`を大幅に簡素化します。ユーザーは`ビデオテンプレート`と`AI生成アバター`を使用して、`ソーシャルメディアマーケティング`に最適化されたプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは自分のバーチャルインフルエンサーを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは`カスタマイズされたアバター`をデザインして展開するか、既存の`AI生成アバター`から選択することで、さまざまなデジタルプラットフォームで独自の`バーチャルインフルエンサー`を簡単に確立することができます。

HeyGenはスクリプトを魅力的なビデオに変換するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは`スクリプトからのテキストをビデオに変換`するための強力な機能を提供し、高品質な`ボイスオーバー生成`、リアルな`リップシンクビデオ`、自動`字幕/キャプション`を備えており、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルに変換します。

HeyGenはライフスタイルインフルエンサービデオ作成に効果的なツールですか？

はい、HeyGenは強力な`ライフスタイルインフルエンサービデオメーカー`です。クリエイターが魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作し、`ソーシャルメディアの存在感を拡大`し、一貫した魅力的なブランドイメージを最小限の労力で維持するのに役立ちます。