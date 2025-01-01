魅力的なコンテンツのためのライフスタイル教育ビデオジェネレーター

複雑な編集をスキップし、インテリジェントなAIアバターを使用してYouTube向けの魅力的な自己成長ビデオを簡単にデザインし、コンテンツ制作を強化します。

189/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しい親を対象に、ストレス軽減のためのシンプルなライフハック「5分間のデストレス儀式」を示す30秒のソーシャルメディアビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、親しみやすく、価値ある人生の教訓を個人的で共感できる形で提示する、クリーンでシンプルなビジュアルスタイルを特徴とします。
サンプルプロンプト2
成功のための「朝のルーティン」を詳述する、起業家志望者向けの60秒のインスパイアリングな教育ビデオメーカー作品を制作してください。ビデオのビジュアルスタイルは洗練されており、モチベーションを高めるもので、映画のようなストック映像、自信に満ちたAIボイス、HeyGenによって生成された正確な字幕を利用して、YouTubeの視聴者に力強いコンテンツを届けます。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者を対象に、一般的な生産性の神話を打ち破るための20秒の説明ビデオをAIビデオジェネレーターを使用して設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは、太字のテキストアニメーションとシャープで簡潔なビジュアルを伴い、直接的なAIボイスで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成され、技術的なスキルが不要であることを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ライフスタイル教育ビデオジェネレーターの使い方

技術的なスキルを必要とせずに、価値ある人生の教訓を共有し、インスパイアし、情報を提供する魅力的で影響力のある教育ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
HeyGenに教育コンテンツを直接入力または貼り付けてください。強力な「AIテキストからビデオ」機能が、あなたの言葉をダイナミックなビジュアルストーリーにシームレスに変換します。
2
Step 2
プレゼンターとビジュアルを選択する
多様なリアルな「AIアバター」からコンテンツを提示するためのものを選びます。広範なメディアライブラリや自身のアップロードから関連するビジュアルでビデオをさらに強化します。
3
Step 3
魅力的な音声を追加する
スクリプトに自然な響きの「AIボイス」を生成し、教育コンテンツにプロフェッショナルな音声の次元を加え、明確なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有する
完成した「ライフスタイル教育ビデオジェネレーター」コンテンツが準備完了です。さまざまなフォーマットでエクスポートし、希望するすべてのプラットフォームでシームレスに共有できるように最適化されています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIでトレーニングのエンゲージメントと保持を向上させる

.

ライフスタイル教育や自己開発プログラムを強化し、学習者のエンゲージメントと持続的な影響を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、教育コンテンツの作成を簡単にするために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。AIを活用してテキストを魅力的なビデオに変換し、技術的なスキルがなくてもライフスタイル教育ビデオを含む多様なコンテンツを制作するのに理想的な教育ビデオメーカーです。

HeyGenのAIビデオ機能を使用してどのようなコンテンツを生成できますか？

HeyGenを使用すると、人生の教訓ビデオ、ソーシャルメディアビデオ、高品質なYouTubeコンテンツなど、さまざまなコンテンツを生成できます。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバターと多様なAIボイスを利用して、あらゆるトピックに対して魅力的なAI生成ビジュアルを提供します。

HeyGenは私のテキストをプロフェッショナルなビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはAIテキストからビデオへの変換に優れており、AI生成スクリプトを簡単に高品質でプロフェッショナルなビデオに変換できます。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスには、包括的な音声生成や自動字幕などの機能が含まれており、制作を効率化します。

HeyGenは誰のために魅力的なビデオコンテンツを作成するように設計されていますか？

HeyGenは、教育者、マーケター、クリエイターが自己成長ビデオやダイナミックなYouTubeコンテンツを制作するのに最適なライフスタイル教育ビデオジェネレーターです。その直感的なデザインにより、誰でも高度なビデオ編集の専門知識を必要とせずにアニメーション教育ビデオを作成できます。