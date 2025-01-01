ライフスタイルコンテンツビデオジェネレーターでブランドを解放
私たちのインテリジェントなテキスト-to-ビデオ機能を使用して、アイデアを魅力的なライフスタイルビデオに変え、ソーシャルメディア向けのコンテンツ作成を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しい若いプロフェッショナルを対象にした、簡単な生産性向上のハックを示す30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでミニマリストにし、明確で直接的な音声ナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、あなたのヒントを魅力的なコンテンツに効率的に変換し、テキスト-to-ビデオジェネレーターがどのように作成を簡素化するかを示します。
将来の起業家を対象にした、個人的な成功ストーリーを紹介する60秒のモチベーションクリップを想像してください。美学はインスピレーションを与え、目標を持たせるもので、力強く自信に満ちたボイスオーバーを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、共鳴する説得力のあるメッセージを届け、あなたを信頼できるライフスタイルビデオメーカーとして確立します。
一般的なソーシャルメディアの視聴者向けに、日常の喜びを振り返る心温まる45秒の『感謝の瞬間』ビデオを作成してください。ビジュアルは温かく本物で、柔らかく心を高揚させるバックグラウンドミュージックを伴います。このAIビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して完璧な補完映像を見つけることで簡単に作成でき、あなたの個人的なストーリーをライフスタイルコンテンツとして親しみやすく魅力的にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なライフスタイルコンテンツビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなライフスタイルビデオを簡単に制作できる高度なAIビデオジェネレーターです。AIを活用したスクリプトと多様なビデオテンプレートを使用して、あなたのクリエイティブなアイデアを魅力的なライフスタイルコンテンツに変えることができます。これにより、広範な編集ツールを必要とせずに、さまざまなプラットフォーム向けの高品質なビデオを作成できます。
HeyGenでどのような種類のAIビデオを生成できますか？
HeyGenでは、魅力的なマーケティングビデオや説明ビデオから、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツやAIショートまで、多様なAIビデオを生成できます。私たちのプラットフォームは、テキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して、ほぼあらゆる目的のAIビデオを作成することをサポートします。
HeyGenでAIアバターやビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではAIアバターとビデオテンプレートの両方に対して広範なカスタマイズオプションを提供しています。AIアバターを、トーキングヘッドを含めて、あなたのブランドに完璧に合うようにパーソナライズし、ビデオテンプレートを独自のメディアライブラリ、テキストアニメーション、ブランディングコントロールで修正できます。これにより、AI生成ビデオがあなたのユニークなスタイルを真に反映します。
HeyGenはどのようにしてテキストプロンプトを素晴らしいビデオに変換しますか？
HeyGenは、先進的なテキスト-to-ビデオAI技術を利用して、あなたのテキストプロンプトをシームレスに素晴らしいビデオに変換します。スクリプトやテキストを入力するだけで、HeyGenのAIビデオエディターがシネマティックなビジュアルを生成し、同期されたオーディオとAIボイスジェネレーター機能を提供し、ビデオ作成をアクセスしやすく効率的にします。