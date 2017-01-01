ライフスタイルブランドビデオジェネレーターで魅力的なマーケティングを

HeyGenのテンプレートとシーンを活用したクリエイティブエンジンで、魅力的なブランドストーリーと高パフォーマンスの広告を簡単に作成できます。

若いデザイン志向の消費者をターゲットにした、持続可能な製品に興味を持つライフスタイルブランドの30秒のダイナミックなビデオジェネレーターショーケースを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくミニマリストで、鮮やかで自然なテクスチャを取り入れ、アップビートなインディーポップのバックグラウンドミュージックに合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、親しみやすく本物の声で魅力的なブランドストーリーを簡単に伝える方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやソロプレナーを対象にした新しい生産性アプリを説明する45秒のマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、スムーズでダイナミックなトランジションを伴い、明確で自信に満ちたナレーターと控えめなアンビエントミュージックを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して制作プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
革新的な製品を立ち上げるテクノロジーに精通した起業家向けに設計された最先端のスマートホームデバイスを紹介する60秒のブランドビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、洗練されたアニメーション要素と光るインターフェースを特徴とし、HeyGenのAIアバターを通じて視聴者に直接話しかける権威あるAIアバターが補完し、エネルギッシュなエレクトロニックミュージックトラックに合わせます。
サンプルプロンプト3
忙しいマーケティングマネージャー向けに、プレミアムコーヒーサブスクリプションサービスのためのインパクトのある15秒のライフスタイルブランドビデオジェネレーター広告をデザインしてください。このビデオは、活気に満ちた朝のルーチンと美味しいコーヒーショットの視覚的に豊かなモンタージュで、パンチの効いたエネルギッシュな音楽トラックと最小限で大胆なオンスクリーンテキストを組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、音がなくても最大のインパクトを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ライフスタイルブランドビデオジェネレーターの仕組み

魅力的なブランドビデオを簡単に作成。AIビデオメーカーが直感的なツールで素晴らしいマーケティングコンテンツと魅力的なブランドストーリーを生成し、高パフォーマンスの広告を実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様なプロフェッショナルビデオテンプレートとシーンのライブラリから選択して、コンテンツ制作を開始します。これらの事前デザインされたレイアウトは、ライフスタイルブランドビデオのクリエイティブな基盤を提供します。
2
Step 2
シーンをカスタマイズ
ドラッグ＆ドロップエディターを利用して、すべての要素を個別にカスタマイズします。ブランドのユニークな資産、ストック映像、アニメーションを統合して、魅力的で引き込まれるブランドストーリーを作成します。
3
Step 3
AI駆動の要素を追加
高度なAI機能でブランドビデオを強化します。ボイスオーバーを生成したり、スクリプトからテキストビデオを作成したり、AIアバターを組み込んでメッセージをシームレスに伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最終的な高解像度ビデオをさまざまなアスペクト比でレンダリングし、すべてのマーケティングビデオに対応します。洗練されたライフスタイルブランドビデオをプラットフォーム全体で共有し、オーディエンスを魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を強調

.

顧客の成功事例を魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、ライフスタイルブランドの影響を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてブランドのクリエイティブコンテンツ制作を支援しますか？

HeyGenは、クリエイティブコンテンツ制作を効率化するために設計された高度なAIビデオメーカーです。直感的なテキストからビデオへの機能と包括的なテンプレートとシーンのライブラリを使用して、魅力的なブランドストーリーやマーケティングビデオを制作できます。

HeyGenはユニークなブランドビデオストーリーテリングのカスタマイズを提供しますか？

もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズオプションを提供し、ブランドのコントロールを組み込んだり、多様なストック映像を利用したり、すべての要素を個別にカスタマイズできます。これにより、ブランドビデオがユニークなストーリーテリングを効果的に伝えることができます。

HeyGenは高パフォーマンスのマーケティングビデオにとって効果的なツールですか？

HeyGenは、効率的なコンテンツ制作エンジンを通じて高パフォーマンスのマーケティングビデオを生成することに優れています。ボイスオーバー生成、字幕サポート、アスペクト比のリサイズなどの機能を活用して、さまざまなプラットフォーム向けに洗練されたマーケティング資産と魅力的なブランドストーリーを迅速に制作できます。

HeyGenはライフスタイルブランドビデオジェネレーターとして機能しますか？

はい、HeyGenはライフスタイルブランドビデオジェネレーターとして理想的で、ブランドの美学を視覚化するための豊富なビデオテンプレートとAIアバターを提供します。アニメーションやストック映像を簡単に組み込んで、高解像度のビデオコンテンツを作成し、オーディエンスに共鳴させることができます。