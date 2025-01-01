生涯学習教育ビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成

AIを活用したスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、複雑なトピックをプロフェッショナルで魅力的な教育ビデオに瞬時に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやオンラインコースクリエイターを対象にした45秒の説明ビデオをデザインし、新しいマーケティングツールの利点を示します。ビジュアルの美学はモダンでクリーンであり、HeyGenのAIアバターを利用して情報を直接かつ魅力的に提示します。さまざまなテンプレートとシーンを統合して視覚的な興味を維持し、このAIビデオメーカーの制作プロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト2
企業のL&Dチームや個人学習者を対象にした90秒のトレーニングビデオを作成し、効果的なコミュニケーションのような特定のソフトスキルに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオのスタイルは情報的で落ち着いており、HeyGenの明確な字幕/キャプションを使用してステップバイステップのガイダンスを提供し、アクセシビリティを向上させます。メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像や画像を取り入れ、この生涯学習教育ビデオメーカーの教育コンテンツを豊かにします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターや学生向けに、科学的事実や歴史的な豆知識を素早く説明する30秒の教育クリップを開発します。ビデオは明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、アニメーション要素を取り入れたクイックカットが特徴です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、このオンラインビデオエディターを通じて迅速な作成を可能にするさまざまなテンプレートとシーンを利用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

生涯学習教育ビデオメーカーの使い方

直感的なAIを活用したビデオメーカーで、継続的な学習と知識共有のための魅力的な教育コンテンツを簡単に作成します。

1
Step 1
教育用スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けてから、プラットフォームのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、シーンとビジュアルを瞬時に生成し、テキスト・トゥ・ビデオの作成を迅速かつ効率的に行います。
2
Step 2
プレゼンターを選択してカスタマイズ
多様なAIアバターからコンテンツを表現するためのものを選び、外見や声をカスタマイズして、視聴者を魅了する教育ビデオを作成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れ、ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、プロフェッショナルな教育ビデオ制作を行います。
4
Step 4
字幕を生成してエクスポート
アクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために自動的に字幕/キャプションを追加し、さまざまな学習プラットフォームに適した形式でプロフェッショナル品質のビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な学習スニペットを作成

ソーシャルメディア向けの魅力的な教育ビデオや短いクリップを迅速に制作し、マイクロラーニングや移動中の学習者を魅了します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオメーカー技術を活用して、テキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに迅速かつ効率的に変換することで、魅力的な教育ビデオの作成を簡素化します。これにより、プロフェッショナル品質のビデオ制作がすべての教育者や生涯学習者にとってアクセス可能になります。

HeyGenはAIプレゼンターを使って魅力的な教育コンテンツを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターとAIプレゼンターを備えており、教育ビデオの明確なナレーションを提供し、エンゲージメントを高め、学習をよりインタラクティブにします。このAIを活用したビデオ作成は、効果的なトレーニングビデオや説明ビデオの制作プロセスを効率化します。

HeyGenは教育者や生涯学習者にとって効率的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なAI編集と使いやすいインターフェースを提供することで、プロフェッショナル品質の教育ビデオの制作を効率化します。これにより、教育者は広範なビデオ制作方法や機材を必要とせずに、魅力的な学習コンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは教育ビデオの視覚的な魅力をどのように向上させますか？

HeyGenは教育ビデオテンプレートを使用してビデオをカスタマイズし、豊富なライブラリからメディアを追加し、テキストアニメーションやグラフィックスを組み込むことができます。これらの機能により、教育ビデオが視覚的に魅力的になり、視聴者の関心と記憶保持を向上させます。