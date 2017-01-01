ライフコーチのための60秒の紹介プロモーションビデオを制作し、個人の成長と明確さを求める見込み客をターゲットにします。ビジュアルスタイルは暖かく招かれるようなもので、柔らかい照明とプロフェッショナルな背景を使用し、穏やかで心を高揚させるバックグラウンドミュージックを添えます。HeyGenのAIアバターを活用して、重要なメッセージを伝え、ビデオを魅力的で親しみやすいものにします。

ビデオを生成