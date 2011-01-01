ユースケース

HeyGenは、AIによるビデオ生成を活用して、ライセンスレポートビデオの作成を革新しています。これにより、ビデオライセンス要素の完璧な統合が保証され、主要な使用許可のライセンスや同期などが含まれます。このアプローチは、著作権侵害のリスクを最小限に抑えつつ、著作権フリーの音楽やアーカイブ映像を使用することができます。