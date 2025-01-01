ライブラリーサービスビデオジェネレーターで魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを使用して、テキストを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、ライブラリーサービスのためのプロフェッショナルなビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジーに精通した学生や学術研究者を対象に、オンラインリサーチデータベースへのアクセスの容易さを示す30秒の説明ビデオを開発してください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威ある声で効率性を伝えます。このAIビデオジェネレーターの制作は、HeyGenのボイスオーバー生成を利用してプロフェッショナルなナレーションを作成し、私たちのサービスが学習をどのように支援するかを強調します。
家族や若い大人向けに、図書館の次回の「サマーリーディングチャレンジ」を発表するためのエキサイティングな60秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはカラフルでダイナミック、アニメーション要素と陽気な音楽に満ち、熱意ある声で補完されます。このテキスト-to-ビデオジェネレーターのプロジェクトは、HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、AI生成ビデオをすべての視聴者にとって包括的なものにします。
新しいユーザーが図書館のデジタルコレクションから電子書籍を借りるプロセスを案内する20秒の簡潔な「ハウツー」ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは直接的で実用的であり、明確な画面上の指示を使用し、新しい図書館ユーザーや技術初心者を対象としています。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリー/ストックサポートからの事前デザインされたテンプレートを使用して迅速に組み立てることができ、迅速な情報提供を保証します。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
ライブラリーの学習プログラムを拡大し、より広いオーディエンスにリーチ.
リサーチガイドからデジタルリテラシーワークショップまで、多様なライブラリーサービスのための教育ビデオを生成し、知識を世界中にアクセス可能にします。
ライブラリーのアウトリーチのための魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作.
Facebook、Instagram、TikTokなどのプラットフォーム向けに、ダイナミックなビデオアナウンスメント、イベントプロモーション、ブックスポットライトを迅速に作成し、利用者のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはどのようにして魅力的なAIビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが驚くべきAI生成ビデオコンテンツを簡単に制作できるようにします。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオジェネレーターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、クリエイティブな成果を向上させます。
HeyGenでテンプレートを使用してビデオを迅速に制作できますか？
はい、HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリーを提供しており、ビデオプロジェクトを迅速に開始できます。これらの事前デザインされたオプションを使用することで、高品質なAIビデオコンテンツを効率的に作成でき、HeyGenは直感的なビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはテキストをビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターは、スクリプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換できます。統合されたAIボイスジェネレーターを含んでおり、同期された音声を提供し、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
HeyGenはプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenはリアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなトーキングヘッドを生成することに優れています。また、自動キャプション機能を利用して字幕を自動的に追加し、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。