AIレッスンビデオメーカーで魅力的な授業を作成

知識を魅力的な教育ビデオに素早く変換します。スクリプトからのテキストビデオ機能でビデオ作成を簡素化します。

教師や教育者向けに、複雑な科学原理を説明する60秒の教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、アニメーション図を使用し、HeyGenの音声生成を利用して高校生に概念を説明する明確で権威あるナレーションを加えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生向けに歴史プロジェクトを紹介する45秒のインタラクティブビデオを開発してください。歴史的な映像とアップビートな背景音楽を取り入れたダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に組み立て、AIアバターを使用して重要な歴史的事実を語ります。
サンプルプロンプト2
オンラインコースの新しいソフトウェア機能を紹介する30秒の説明ビデオをデザインしてください。このビデオはオンラインコースのインストラクターを対象としており、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルと直接的で情報豊富な音声トラックを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツを効率的に制作し、自動的に字幕を追加します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに、DIYクラフトを紹介する90秒のクリエイティブビデオを制作してください。ビデオ作成におけるカスタマイズ性を強調し、アーティスティックでインスピレーションを与えるビジュアルスタイルと落ち着いた音楽の背景を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して視覚的な魅力を高め、異なるプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レッスンビデオメーカーの使い方

AIを活用した機能で教育コンテンツを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換し、視聴者を引き付け、学習を簡素化します。

1
Step 1
レッスンスクリプトを作成
教育コンテンツを貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキストビデオ作成機能が、スクリプトをダイナミックなビデオシーンに即座に変換し、レッスンの基盤を築きます。
2
Step 2
魅力的なビジュアルとAIアバターを追加
豊富なメディアライブラリから画像やビデオを選択してビデオをカスタマイズします。リアルなAIアバターを取り入れて、情報を明確かつ魅力的に提示し、レッスンのインパクトを高めます。
3
Step 3
ナレーションと字幕を適用
プロフェッショナルなナレーションで教育ビデオメーカーのプロジェクトを強化します。音声生成を利用して明確な音声を追加し、すべての学習者がレッスンを簡単に理解できるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
レッスンビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比のリサイズとエクスポート設定を選択し、オンラインコース、プレゼンテーション、またはあらゆる学習環境に対応できるビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な科目を明確にする

複雑な概念を明確で魅力的なビデオレッスンに変換し、すべての学習者にとって挑戦的な教育コンテンツを簡単に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ビデオ作成を向上させますか？

HeyGenは、あなたのアイデアをプロフェッショナルなコンテンツに変えることで、教育ビデオメーカーとしてのスキルを高めます。AIを活用した機能、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力なビデオ作成ツールを利用して、視聴者を引き付けましょう。

HeyGenは教師や教育者にとって理想的な機能を提供していますか？

HeyGenは、教師や教育者に直感的なプラットフォームを提供し、テキストからビデオ作成やAIアバターを活用して魅力的な授業ビデオを作成します。複雑なトピックを学生向けの魅力的な説明ビデオに簡素化します。

HeyGenはインタラクティブなビデオコンテンツの作成に適していますか？

はい、HeyGenはインタラクティブなビデオコンテンツの作成に最適です。さまざまな要素を簡単に統合し、柔軟なビデオ作成ツールを使用してダイナミックなオンラインコースや魅力的なプレゼンテーションを開発できます。

HeyGenはビデオ要素のカスタマイズを簡単にサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランディングコントロールからアニメーショングラフィックスまで、ビデオ要素のカスタマイズに広範なオプションを提供します。ドラッグアンドドロップのインターフェースにより、教育ビデオのパーソナライズがシームレスに行えます。