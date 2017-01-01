忙しい教師を対象にした45秒のビデオを作成し、HeyGenのAIを活用したレッスンプランニング機能がどのように彼らのワークフローを効率化できるかを示します。ビデオはインスピレーションを与えるプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、ボイスオーバー生成を使用した明確で権威ある音声を備え、教育者が魅力的なレッスンプランを迅速に生成することで時間を節約できる方法を強調します。

ビデオを生成