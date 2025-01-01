レッスンプランビデオメーカー：魅力的なビデオを迅速に作成

教師がダイナミックな教育ビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターを活用して、プロフェッショナルな仕上がりと魅力を持つレッスンプランを提示します。

光合成の概念を紹介する45秒のアニメーションビデオを作成することを想像してください。小学生を魅了するために作られたこのビジュアルスタイルは、明るくカートゥーン風で、魅力的なモーショングラフィックスと、陽気で親しみやすい声が特徴です。HeyGenのAIアバターを活用して、情報を陽気なアニメーション教師を通じて提示し、効果的なレッスンプランビデオメーカーが学習をどのように変革できるかを示します。

サンプルプロンプト1
高校生の生物学を対象に、細胞呼吸のプロセスを詳細に説明する60秒の説明ビデオをデザインします。美学はクリーンでモダン、正確なデータビジュアライゼーションと図を組み合わせ、落ち着いた権威ある声でペアリングします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、このビデオを簡単に生成し、複雑なノートを洗練されたAIビデオジェネレーターの出力に変換します。
サンプルプロンプト2
第一次世界大戦に至る歴史的出来事の簡単な要約を提供する30秒のダイナミックなビデオを開発し、中学生の宿題のリマインダーとして使用します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、重要な日付や名前が画面上で強調され、エネルギッシュでモチベーショナルな声が伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して作成をスピードアップし、迅速なビデオベースのレッスンのために利用可能なリソースを最大限に活用します。
サンプルプロンプト3
成人学習者が迅速な洞察を求めている場合、マリー・キュリーの生涯と影響を紹介する45秒の魅力的なナラティブビデオが理想的です。ビジュアルスタイルは歴史的な雰囲気を醸し出し、アーカイブ画像と微妙なセピアトーンで補完され、魅力的なストーリーテリングの声が伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能は、ナラティブのインパクトを大幅に向上させ、このアニメーションビデオ伝記のためにプロフェッショナルで魅力的なオーディオを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レッスンプランビデオメーカーの使い方

レッスンプランを魅力的なAI駆動の教育ビデオに簡単に変換し、貴重な時間を節約し、ダイナミックなコンテンツで学生を魅了します。

1
Step 1
スクリプトを作成
レッスンプランの内容をテキストビデオエディターに直接貼り付け、強力なテキストビデオジェネレーターを活用してシーンとビジュアルを即座に生成します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、親しみやすいバーチャルプレゼンターでビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを生成
AIボイスジェネレーターを利用して、レッスン内容を明確に伝える自然な音声を作成します。
4
Step 4
レッスンをエクスポート
完成したビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、ビデオベースのレッスンがあらゆるプラットフォームや学習管理システムに対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動のビデオストーリーテリングで歴史的な出来事を生き生きとさせる

抽象的または歴史的なトピックを視覚的に豊かで理解しやすいビデオベースのレッスンに変換します。

よくある質問

HeyGenは教師にとって理想的なレッスンプランビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、教師が魅力的なビデオベースのレッスンを迅速かつ効率的に作成できるようにします。リアルなAIアバターを活用し、レッスンプランをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、正確なボイスオーバーを提供することで、HeyGenはあらゆるカリキュラムにおける強力な教育ビデオメーカーとなります。

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してどのようなアニメーションビデオを制作できますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、説明ビデオ、製品デモ、トレーニングコンテンツなど、さまざまなアニメーションビデオを作成できます。多様なAIアバターとシーンテンプレートを活用して、アイデアをダイナミックなトーキングヘッドプレゼンテーションとして実現します。

HeyGenはプロフェッショナルなコンテンツを作成するための直感的なビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは直感的なAIツールを備えたユーザーフレンドリーなビデオメーカーとして設計されています。テキストを魅力的なビジュアルに簡単に変換でき、ドラッグアンドドロップインターフェースと豊富なテンプレートを活用して、ビデオ作成プロセスをスムーズに進めることができます。

HeyGenはAIビデオプロジェクト内でブランドのカスタマイズを許可していますか？

もちろんです。HeyGenはAIビデオプロジェクトにおける包括的なブランド統合を可能にします。ブランドのロゴや特定のカラーパレットを簡単に適用し、すべてのコンテンツがブランドのアイデンティティに一致するようにし、プロフェッショナルで認識可能なビデオを作成します。