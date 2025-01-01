レッスン紹介ビデオジェネレーター：魅力的なイントロを作成

教師がプロフェッショナルな説明ビデオを簡単に作成できるカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、学生のエンゲージメントを向上させます。

166/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大人の学習者や大学生に複雑な新しいコースモジュールを紹介するための、60秒の魅力的なビデオをどのように作成しますか？プロフェッショナルでクリーンな美学に焦点を当て、アニメーションテキストオーバーレイと落ち着いた情報提供者を使用します。このレッスン紹介ビデオジェネレーターは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確で一貫したメッセージを確保し、インパクトのあるトレーニングビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
新しい教育系YouTubeチャンネルのための、一般的なオンライン視聴者を対象とした30秒のビデオイントロメーカーを想像してください。このイントロは、明るくモダンなグラフィックス、キャッチーなジングルのようなオーディオを使用し、HeyGenのAIアバターをフィーチャーして、視聴者にチャンネル登録を促す記憶に残るブランド化されたオープニングを提供します。
サンプルプロンプト3
教師が複雑な概念を簡単にするための90秒の説明ビデオを作成し、同僚の教育者や学生を対象とした補足教材として使用します。ビジュアルスタイルは明確で示唆的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのスクリーン録画と魅力的なビジュアルを組み合わせ、理解を深めるために親しみやすく励ましの声調を伴います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レッスン紹介ビデオジェネレーターの仕組み

強力なAIツールと効率的なワークフローを使用して、学生向けの魅力的なレッスン紹介を簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
さまざまなプロフェッショナルなテンプレートやシーンから選択するか、空白のキャンバスから始めてビデオのレイアウトと構造をデザインします。この最初のステップでは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、スタートを切ることができます。
2
Step 2
レッスンコンテンツを追加
レッスンスクリプト、重要なポイント、または希望する対話を入力します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを魅力的な音声コンテンツとビジュアルに自動的に変換し、ビデオ作成プロセスを効率化します。
3
Step 3
ブランディングと調整を適用
独自のブランディング要素でレッスン紹介をカスタマイズします。HeyGenのブランディングコントロールを利用して、ロゴを追加し、色を調整し、教育アイデンティティに完全に一致するようにビデオを調整します。
4
Step 4
イントロをエクスポートして共有
すべての要素を確認してビデオを完成させます。その後、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に使用して、完成したレッスン紹介を希望の形式でダウンロードし、学生やさまざまなプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な科目を明確化

.

複雑な科目を簡単に理解できる魅力的なレッスン紹介ビデオに変換し、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育目的のビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを含む高度なAI技術を使用して、教育者が魅力的な教育ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、教師や学生にとってビデオ作成プロセスがよりアクセスしやすくなります。

HeyGenはダイナミックなレッスン紹介ビデオを生成できますか？

もちろんです！HeyGenは優れたレッスン紹介ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なビデオイントロを迅速に作成できるようにします。ボイスオーバー生成や豊富なストックメディアライブラリを活用して、レッスンやトレーニングビデオに最適なトーンを設定できます。

HeyGenでの教育ビデオプロジェクトのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやロゴや色のブランディングコントロールを含む、教育ビデオメーカーのニーズに合わせた広範なカスタマイズを提供します。これにより、特定の学校やプラットフォームのアイデンティティに合ったプロフェッショナルな説明ビデオを作成できます。

HeyGenは効率的な教育ビデオ制作のためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenの高度なAI技術は、トレーニングビデオや説明ビデオの作成を大幅にスピードアップします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオやリアルなボイスオーバー生成などの機能を使用して、コンテンツを迅速にプロフェッショナルな教育資料に変換できます。