Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロフェッショナルな成長を求める教育者向けに、ブレンディッドラーニングを取り入れた授業を作成する革新的な方法を示す、簡潔な45秒のビデオチュートリアルを制作してください。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、画面録画とテキストオーバーレイを特徴とし、落ち着いた情報豊かなナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、必要な正確なナレーションを効率的に生成しましょう。
高校生向けに、独立宣言の署名のような重要な瞬間を探る、没入型の60秒の歴史授業を想像してください。ビジュアルアプローチはドキュメンタリーの雰囲気を醸し出し、歴史的なイメージと微妙なシネマティックなトランジションを組み合わせ、劇的で権威あるナレーションを添えてください。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての音声コンテンツのアクセシビリティを確保しましょう。
小学校教師がカリキュラムを充実させるためのインタラクティブな教室リソースを紹介する、30秒のビデオを素早く開発してください。ビジュアル的には明るくカラフルで、シンプルで遊び心のあるアニメーションを特徴とし、親しみやすく励みになる声を添えてください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する画像やビデオクリップを簡単に取り入れ、視覚的な魅力を高めましょう。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教師が学生向けの魅力的な教育ビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、教師が簡単にダイナミックな教育ビデオを作成できるようにします。これにより、歴史や社会科などのさまざまな科目で、学生の学習体験を向上させる魅力的なコンテンツの開発が簡素化されます。
HeyGenはカリキュラムと教室リソースを強化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、豊富なテンプレート、充実したメディアライブラリ、ナレーション生成を提供し、カリキュラムと教室リソースを強化します。教育者は、さまざまな科目や学年に対応するプロフェッショナルなチュートリアルや学習資料を迅速に作成できます。
HeyGenは教育ビデオのアクセシビリティと広範なリーチをどのように確保しますか？
HeyGenは、自動字幕とキャプションを通じて教育ビデオのアクセシビリティを向上させ、すべての学生がコンテンツを理解できるようにします。また、アスペクト比のリサイズ機能により、さまざまなプラットフォームやデバイスに最適化されたレッスンを提供し、リーチを広げます。
HeyGenは教育者向けのプロフェッショナルな開発コンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターを使用してスクリプトをビデオに変換することで、プロフェッショナルな開発コンテンツの作成を大幅に簡素化します。これにより、教師は複雑な撮影を排除し、同僚向けの高品質なチュートリアルや学習モジュールを効率的に作成し、ブランドの一貫性を保つことができます。