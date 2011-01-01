4

Step 4

あなたの傑作をエクスポートして共有しましょう

録画したビルド映像、HeyGenで生成されたナレーションクリップ、その他の編集を組み合わせて、一貫性のあるビデオを作成してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズ機能とエクスポートを使用して、最終ビデオを様々なプラットフォーム用に準備し、'レゴビデオ作成'プロジェクトを視聴者に向けて完成させましょう。