レゴ ビルディングビデオメーカー：あなたの作品を映画に変えよう
レゴビデオを信じられないほど作り上げ、レゴの組み立てを簡単に録画しましょう。HeyGenのスクリプトからテキストへのビデオは、あなたの物語を生き生きとさせるのに役立ちます。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
クリエイティブなビデオメーカーとして、HeyGenはユーザーが魅力的なコンテンツを簡単に制作できるように力を与え、Legoビデオの制作や複雑な構築の撮影をシームレスな体験に変えます。
魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成する.
Effortlessly transform your Lego builds and stop-motion projects into captivating videos and clips, perfect for sharing across social platforms and boosting audience interaction.
インパクトの高いプロモーションビデオを制作する.
Quickly generate dynamic advertisements for your LEGO creations or channels, driving interest and reach with professional-quality AI video in minutes.
よくある質問
レゴの動画を簡単に魅力的に作る方法は？
HeyGenを使えば、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変えて、魅力的なレゴ動画を簡単に作成することができます。AIアバターやテキストからビデオへの機能を活用して、レゴの物語を生き生きとさせ、どんなビデオメーカーでも直感的に制作プロセスを行えます。
HeyGenは魅力的なレゴストップモーションビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはテキストからAIによって生成されるビデオを専門としていますが、既存のレゴストップモーションビデオ映像を統合することができます。プロフェッショナルなボイスオーバー、字幕、さらにはAIアバターを追加して、あなたのミニフィギュアの冒険を語るストップモーションアプリの作品を向上させましょう。
HeyGenがLego MOCsの構築とナレーションに提供する機能は何ですか？
HeyGenでは、LEGO MOCビルドビデオのナレーションに強力なツールを提供しています。スクリプトからリアルなボイスオーバーを生成し、説明的な字幕を追加することで、建築プロセスと創造的なビジョンを視聴者に明確に伝えることができます。これにより、LEGO MOCビルドビデオの作成方法が簡素化されます。
HeyGenのプラットフォームを使用してプロフェッショナルなレゴビルドのビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなレゴムービーやビルディングビデオを作成するための合理化されたソリューションを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズ機能などを利用して、複雑なビデオ編集ソフトウェアがなくても洗練されたコンテンツを制作できます。