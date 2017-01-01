ジュニア弁護士や法学生を対象にした1分間の説明動画を作成し、「法律ビデオジェネレーター」を使用して複雑な法律概念を簡素化する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、アニメーション化されたインフォグラフィックを取り入れ、音声は権威あるが明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」機能を活用して、詳細な法律テキストを魅力的なビジュアルストーリーに効率的に変換し、「ボイスオーバー生成」を利用して明確で正確な音声を提供します。

ビデオを生成