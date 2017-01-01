忙しい法律専門家や潜在的なクライアントをターゲットにした、ソーシャルメディア向けの30秒の法的アップデート動画を作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、動的なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの音声生成ツールで生成された明確で魅力的なナレーションを持つプロフェッショナルなAIアバターが重要なポイントを伝えます。この動画は、LinkedInのようなプラットフォームでの迅速な消費に最適化された、リーディングな法的アップデート動画メーカーとしての地位を確立します。

