法律事務所や法律専門家向けに、知的財産や契約法のような複雑な法律概念を簡単に説明する60秒の解説動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、アニメーションモーショングラフィックスを取り入れ、音声は明確で権威あるナレーションを特徴とし、信頼性を確保します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を活用して、書かれた情報を効果的に視覚化し、法律教育をアクセスしやすく、理解しやすくします。

