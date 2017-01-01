個人が人身傷害の法的支援を探していることをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビデオには、プロフェッショナルなAIアバターが自信を持って事務所のサービスの主な利点を説明し、安心感と共感を与えるトーンを使用します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、明確で簡潔なメッセージを伝え、信頼を築き、法的サービスのマーケティングのために即時の連絡を促進します。

ビデオを生成