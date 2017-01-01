法的サービスビデオジェネレーター: 法律事務所のビデオを迅速に作成

魅力的な法的説明ビデオを簡単に作成し、スクリプトからの高度なテキスト-to-ビデオ機能でより多くのクライアントにリーチします。

個人が人身傷害の法的支援を探していることをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビデオには、プロフェッショナルなAIアバターが自信を持って事務所のサービスの主な利点を説明し、安心感と共感を与えるトーンを使用します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、明確で簡潔なメッセージを伝え、信頼を築き、法的サービスのマーケティングのために即時の連絡を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々向けに、'知的財産権'の複雑さを簡単に説明する45秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでアニメーション化され、画面上のテキストオーバーレイを使用して重要な用語を強調し、情報豊かで魅力的なボイスオーバーを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な法的情報をアクセスしやすいビジュアルと明確な字幕/キャプションに変換し、法的ビデオの理解を広げます。
サンプルプロンプト2
あなたの法律事務所の価値観と専門知識を紹介する60秒の紹介ビデオを制作し、見込みのあるビジネスクライアントや紹介パートナーを対象にします。ビジュアルスタイルはモダンでコーポレートなもので、HeyGenのテンプレートとシーンからのダイナミックなシーンを取り入れ、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなストック映像で補完します。音声は洗練され、力強く自信に満ちたナレーションと洗練されたバックグラウンドミュージックで、事務所を先進的な法的サービスビデオジェネレーターとして紹介します。
サンプルプロンプト3
ウェブサイト訪問者やソーシャルメディアのフォロワー向けに、'交通違反のために弁護士が必要ですか？'のような一般的な質問に答える30秒のFAQビデオをデザインしてください。このビデオは直接的なQ&A形式を採用し、質問がテキストオーバーレイとして表示され、AIアバターが簡潔な回答を提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して効率的に対話を作成し、これらの迅速な法的ビデオのために親しみやすく理解しやすい配信を確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

法的サービスビデオ生成の仕組み

複雑な法的概念を魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換し、新しいクライアントを引き付け、直感的なAIビデオジェネレーターでコミュニケーションを簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
法的サービスメッセージをアウトライン化することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを法的ビデオのダイナミックなビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、あなたの事務所を代表するプロフェッショナルで魅力的なプレゼンターを確保します。
3
Step 3
ボイスオーバーとビジュアルを追加
ボイスオーバー生成機能を使用して自然なナレーションを生成し、広範なメディアライブラリから魅力的なビジュアルで法的ビデオを豊かにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したら、さまざまなアスペクト比で法的説明ビデオを簡単にエクスポートし、すべてのプラットフォームで法的サービスをマーケティングする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な法的概念を簡素化

明確で魅力的なビデオを通じて複雑な法的情報を簡単に説明し、クライアントの理解と満足度を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは法的サービスのビデオ作成を簡素化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、法的専門家が高品質な法的ビデオを簡単に作成できるようにします。使いやすいインターフェースと事前にデザインされたビデオテンプレートにより、法的サービスのマーケティングや複雑な情報の伝達においてコスト効果の高いソリューションを提供します。

HeyGenを使用して法律事務所が制作できるクリエイティブなビデオの種類は？

法律事務所はHeyGenのAIビデオジェネレーターを活用して、魅力的なアニメーションビデオや明確な説明ビデオなど、さまざまなクリエイティブなビデオを制作できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑な法的概念をダイナミックなビジュアルコンテンツに変換できます。

HeyGenのプラットフォームは法的専門家にとってどれほど使いやすいですか？

HeyGenは非常に使いやすいように設計されており、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを備えており、法的専門家のためにビデオ編集プロセスを簡素化します。この強力なAIツールのスイートにより、広範なビデオ制作経験を必要とせずに効率的な作成が可能です。

HeyGenはプロフェッショナルな法的ビデオに必要な機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな法的ビデオに必要な機能を提供しており、正確な字幕/キャプションやアクセシビリティのための自然なボイスオーバー生成を含みます。AIアバター、広範なビデオテンプレート、ブランディングコントロールを活用して、一貫した高品質な出力を維持できます。