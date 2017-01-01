明確なコミュニケーションのための法律解説ビデオメーカー

直感的なプラットフォームを使用して、スクリプトを強力なテキストからビデオへの変換機能で洗練されたビデオに変え、魅力的な法律解説を簡単に作成します。

一般の人々を対象にした60秒のビデオを作成し、一般的な契約に関する法律用語をわかりやすく解説します。ビジュアルと音声スタイルは親しみやすく、2Dアニメーションの美学と明確でプロフェッショナルなAIナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率的に解説ビデオを生成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
法律事務所のクライアント向けに、知的財産権のような複雑な法律トピックを簡単に説明する45秒の解説ビデオを制作します。ビデオは洗練されたクリーンなホワイトボードアニメーションスタイルを採用し、個人的なタッチを加えるために権威あるAIアバタープレゼンターをフィーチャーします。HeyGenのAIアバター機能を利用して、法律の説明を生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
小規模な法律事務所を対象にした30秒のダイナミックなマーケティングビデオをデザインし、クライアントエンゲージメントのためのアニメーション解説ビデオの利点を紹介します。ビジュアルスタイルはカラフルで魅力的にし、最大限のリーチを得るために明るい背景音楽と明確な字幕を使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用してアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
法律専門家向けに、AIを活用したビデオ作成を通じて最近の規制変更に焦点を当てた90秒の教育セグメントを開発します。ビデオはプロフェッショナルで企業的なプレゼンテーションスタイルを持ち、関連するストック映像と落ち着いた情報提供型のAIナレーションを統合します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルコンテキストを強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

法律解説ビデオメーカーの使い方

直感的なAIを活用したプラットフォームで、複雑な法律概念を明確で魅力的なアニメーション解説ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
法律コンテンツを作成または貼り付けて開始します。プラットフォームのテキストからビデオへの機能がスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなAIアバターを選択して、視聴者に複雑な法律トピックを案内し、メッセージを強化します。
3
Step 3
ナレーションを生成
統合されたナレーション生成を利用して、法律の説明を明確に伝える自然な音声のナレーションを追加します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
企業のアイデンティティをブランディングコントロールで適用してビデオを完成させ、希望の形式と解像度でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な法律マーケティングを開発

.

目を引くソーシャルメディアビデオやマーケティングコンテンツを迅速に制作し、法律事務所が新しいクライアントを引き付け、サービスを効果的に説明するのを支援します。

background image

よくある質問

HeyGenは法律解説ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的な法律解説ビデオメーカーとして機能し、プロフェッショナルが複雑な法律トピックを魅力的なビジュアルストーリーテリングを通じて解明するのを可能にします。AIを活用したツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑な法律用語を明確で簡潔なアニメーション解説ビデオに簡単に変換できます。

HeyGenのビデオ作成におけるAIアバターの役割は何ですか？

HeyGenは高度なAIアバターを利用して、テキストからビデオへのスクリプトを生き生きとさせ、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供します。これらのAIアバターは、AIナレーション機能と組み合わせることで、従来の撮影を必要とせずにシームレスなエンドツーエンドのビデオ生成を可能にします。

HeyGenは解説ビデオのためのクリエイティブなアニメーションオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは多様なビデオスタイルとカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリを提供しており、2Dアニメーションオプションを含むアニメーション解説ビデオを作成できます。ドラッグアンドドロップ機能と広範なメディアライブラリサポートを活用して、ビジュアルストーリーテリングを完全にカスタマイズし、ブランド要素をシームレスに統合できます。

HeyGenで高品質の解説ビデオを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenは効率性を重視して設計されており、ユーザーフレンドリーなインターフェースとテキストからビデオへの機能を使用して高品質の解説ビデオを迅速に作成できます。スクリプトからHD MP4まで、プラットフォームは制作プロセス全体を合理化し、ビデオ作成をアクセスしやすく迅速にします。