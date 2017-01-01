AIで法務コンプライアンスビデオジェネレーターを効率化
リアルなAIアバターを使用して簡単に作成できる魅力的なコンプライアンス研修ビデオで従業員の意識を高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンプライアンス担当者および法務専門家向けに、GDPR規制の最近の変更に焦点を当てた90秒の重要な規制更新ビデオを作成します。ビデオは権威あるが簡潔なビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなグラフィックスと画面上の明確なテキストを組み込み、重要なポイントを強調し、洗練されたナレーション生成が影響を説明します。HeyGenのナレーション生成機能を使用して、法的用語の正確な発音を確保しながら迅速に組み立てることができます。
全従業員およびHRマネージャーを対象に、職場倫理のベストプラクティスとハラスメント防止を示す3分間のインタラクティブなトレーニングビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはアニメーションとシナリオベースで、親しみやすい例とポジティブな強化を使用し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを背景に設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、これらの複雑なビジュアルストーリーの作成が効率化され、トレーニングビデオが非常に魅力的になります。
法務コンプライアンスビデオジェネレーターの効率性をコンプライアンス担当者および法務部門に紹介する60秒のプロモーションビデオを制作します。ビデオは現代的でダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とし、迅速なスクリプトからビデオへの変換を明確な統計と利点で強調し、エネルギッシュなサウンドトラックが伴います。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能がオンラインコンプライアンス研修作成者のニーズに対してビデオ作成時間を劇的に短縮する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは法務コンプライアンス研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的な法務コンプライアンスビデオジェネレーターとして機能し、AIアバターとスクリプトからビデオへの技術を使用して、スクリプトを魅力的なコンプライアンス研修ビデオに効率的に変換します。
HeyGenは効果的なオンラインコンプライアンス研修の開発にどのような特定の機能を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバター、多言語ナレーション生成、すぐに使えるビデオテンプレートなどの強力な機能を提供し、魅力的なコンテンツを作成します。プラットフォームはLMS統合とSCORMエクスポートをサポートしており、包括的なオンラインコンプライアンス研修作成者のニーズに最適です。
HRチームとコンプライアンス担当者はHeyGenを使用して高品質な研修ビデオを効率的に制作できますか？
はい、HeyGenはHRチームとコンプライアンス担当者がビデオ作成を効率化し、魅力的なコンプライアンス研修ビデオの制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。使いやすいインターフェースとAI機能により、すべての研修ニーズに対して高品質で一貫した出力を保証します。
HeyGenは研修ビデオ内でデータプライバシーと規制コンプライアンスを維持するための機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオ内の機密情報をぼかしたり削除したりすることで、データプライバシーと規制コンプライアンスを確保するためのツールを提供します。プラットフォームのエンタープライズグレードのセキュリティは、すべてのコンプライアンス研修資料の機密性を維持することもサポートします。