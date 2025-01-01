法令遵守解説ビデオジェネレーター：AIによるシンプルさ

複雑な規制情報をスクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオに簡単に変換します。

223/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の従業員と人事部門向けに、90秒のハラスメント防止ポリシーに関するコンプライアンス研修モジュールを作成する必要があります。現代的で親しみやすいビジュアルスタイルを想像し、フレンドリーなAIアバターと明確な指導的なナレーションを組み合わせます。HeyGenは「テンプレートとシーン」を通じてこれを実現し、高度なAIビデオプラットフォームで一貫性のある効果的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成できます。
サンプルプロンプト2
小規模事業者や一般の人々に向けた最近の税法改正を解説するために、45秒の情報ビデオが必要です。このビデオは、情報豊かでクリーンなビジュアル美学を持ち、動的なテキストオーバーレイと非常に読みやすい字幕を組み込むべきです。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用したAIビデオメーカーが、重要な規制解説ビデオの生成出力を広範な視聴者にとって理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
法務チームと監査人向けに、会社全体の新しい「SOC 2 & GDPR」コンプライアンスフレームワークを詳細に説明する2分間の内部プレゼンテーションを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは詳細で権威あるもので、複雑な規制情報を明確に伝え、プロフェッショナルに提示するために、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するチャートや図を豊富に使用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

法令遵守解説ビデオジェネレーターの仕組み

複雑な法的および規制情報をAIビデオプラットフォームで魅力的なコンプライアンス研修ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
コンプライアンススクリプトを作成
法令遵守のコンテンツを貼り付けるか、プロンプトを使用してスクリプトを即座に生成し、テキストビデオ機能を活用して複雑な規制情報を簡素化します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、法的コンテンツを提示し、視聴者にプロフェッショナルで魅力的な配信を保証します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
カスタムブランディングコントロールを使用して企業のアイデンティティを統合し、ロゴやブランドカラーを追加して、すべてのコンプライアンス研修ビデオで一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
自動字幕/キャプション付きの最終的な法令解説ビデオをエクスポートし、アクセスしやすさを確保し、LMSや内部プラットフォームでの配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コンプライアンス研修のエンゲージメントを向上

.

動的でインタラクティブなAI生成ビデオコンテンツで、重要なコンプライアンス研修プログラムのエンゲージメントと保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは法令遵守解説ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームで、AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルな規制解説ビデオを迅速に生成します。法務専門家は複雑な法的トピックを簡単に魅力的なコンテンツに変換し、コンプライアンス研修ビデオの制作を大幅に効率化できます。

HeyGenは既存の学習管理システムと統合できますか？

はい、HeyGenはSCORMを含むさまざまな学習管理システム（LMS）と互換性のある形式でビデオをエクスポートすることをサポートしており、コンプライアンス研修ビデオのシームレスな展開を可能にします。この機能により、複雑な規制情報の配信が効率的で追跡可能になります。

HeyGenはAI解説ビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは企業のアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールを提供し、ユーザーはビデオテンプレートをカスタマイズし、ロゴを追加し、ブランドカラーを選択できます。また、80以上の言語で正確な字幕/キャプションとAIボイスオーバーを生成し、幅広い視聴者のエンゲージメントを促進します。

HeyGenは機密性の高い法的コンテンツに対して業界のセキュリティ基準を満たしていますか？

はい、HeyGenは強力なセキュリティとコンプライアンスを優先し、SOC 2やGDPRなどの厳格な基準を遵守しています。この取り組みにより、AIビデオプラットフォーム内での機密性の高い法的コンテンツとユーザーデータの保護が保証され、法務専門家に安心感を提供します。