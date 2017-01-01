小規模な法律事務所や非営利団体が法的支援を提供するための45秒の説明動画を作成することを想像してください。複雑な法律概念を効果的に簡素化するこの動画は、親しみやすいアニメーションスタイルと、HeyGenの音声生成を使用した明瞭なナレーションを組み合わせて、『AIアバター』を生き生きとさせ、『法的アニメーション動画』を多様な視聴者にとって魅力的で理解しやすいものにします。

ビデオを生成