講義教育ビデオ制作をマスターする
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、教育コンテンツを魅力的なレッスンに簡単に変換します。
産業革命という歴史的な出来事の要約を提供する90秒のオンデマンド学習ビデオをデザインします。このスライド付きの講義は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなAIアバターが重要な情報を提供し、正確で簡潔な配信を実現します。ビジュアルプレゼンテーションには、スライドに本物の歴史的な画像とタイムラインを組み込み、試験のためにクイックレビューが必要な大学生を対象としています。
特定の編集ソフトウェアの初心者ユーザー向けに、特定の機能のスクリーンキャストチュートリアルとして機能する45秒のハウツービデオを開発します。この学習用ビデオは、簡単なワークフローを案内し、正確なカーソルの動きとメニュー選択を明確に示します。HeyGenの説明的な字幕/キャプションを含めることでアクセシビリティを向上させ、メディアライブラリのサポートを利用して関連するストック映像で紹介を強化し、プロセスを簡単で視覚的に明確にします。
マリー・キュリーのような有名な歴史的人物を紹介する30秒のアニメーション解説教育ビデオを想像してください。小学生向けにデザインされたこのビジュアルスタイルは、明るく親しみやすいカートゥーン風のアニメーションを求めており、HeyGenのテンプレートとシーンが魅力的な背景とキャラクターを作成するのに役立ちます。物語の中心にはストーリーテリングがあり、温かく励ましの声で伝えられるべきで、最終的なビデオはアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化されます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオや講義の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動音声でビデオ講義に変換することで、教育者の制作時間と労力を大幅に削減し、魅力的な教育コンテンツの制作を効率化します。
HeyGenでどのようなスタイルの教育ビデオを作成できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなトーキングヘッドビデオや動的な解説コンテンツから、マイクロビデオやスライド付きの講義まで、さまざまな教育ビデオ形式をサポートしており、魅力的なレッスンやコースの多様なオプションを提供します。
HeyGenは教育コンテンツの字幕やブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはアクセシビリティを向上させる自動字幕/キャプションや、すべての教育ビデオとコースで一貫したプロフェッショナルな外観を維持するための包括的なブランディングコントロールなどの強力な機能を提供しています。
HeyGenは学習目的のための魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの高度なAIアバターと動的なビジュアル要素は、教育ビデオを非常に魅力的にし、学生の学習体験を向上させ、効果的なオンデマンド学習を促進します。