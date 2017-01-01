究極の学習強化ビデオジェネレーター

リアルなAIアバターを特徴とする高品質な教育ビデオで学生を魅了し、学習成果を向上させましょう。

大学生が複雑な科学理論に取り組むための60秒の学習強化ビデオをデザインしてください。鮮やかなAIアバターを活用し、明確でエネルギッシュなナレーション生成で複雑な概念を説明します。ビジュアルスタイルはアニメーションで、ダイナミックなインフォグラフィックを取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックと組み合わせて、深い理解を促し、高い学生の関与を維持します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
業界内の一般的な誤解を解消するために、企業のスキルアップを行うプロフェッショナル向けに30秒の簡潔なビデオを作成してください。この教育ビデオは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ生成を行い、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して洗練されたプロフェッショナルな外観を持ち、直接的で権威あるナレーションとダイナミックなテキストアニメーションを採用します。
サンプルプロンプト2
高度なソフトウェア機能を学ぶテクノロジーに精通した個人向けに、45秒のマイクロレッスンを制作し、実用的なワークフローチップを示します。ビジュアルスタイルはモダンでミニマリストであり、スクリーンシェアのスニペットを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連クリップで強化され、簡潔なオンスクリーン字幕/キャプションと落ち着いた指導的な声を伴います。
サンプルプロンプト3
創造的な問題解決を奨励するために、革新的なアプローチを紹介することで、起業家志望者向けに75秒のインスパイアリングなビデオを開発してください。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用したシネマティックなビジュアルストーリーテリングを採用し、心温まる励ましの声で新しい視点を刺激し、AIビデオジェネレーターの力を活用して迅速なコンテンツ作成を行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学習強化ビデオジェネレーターの仕組み

教育コンテンツを魅力的な学習強化ビデオに変換し、学生の関与と知識の定着を向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成する
学習コンテンツを入力することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、テキストをダイナミックなビデオシーンにシームレスに変換し、教育ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
AIアバターを選択して、学習者の関与を高めます。多様なAIアバターの中から、オーディエンスや学習目標に共鳴する完璧なプレゼンターを見つけてください。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加する
リアルなナレーションでビデオをさらにパーソナライズします。HeyGenのナレーション生成機能を活用して、自然な音声を作成し、メッセージが明確かつ効果的に伝わるようにし、最大限の学習強化を実現します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートする
学習強化ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して最終化します。さまざまなプラットフォームや視聴体験に最適化された高品質なビデオ出力を生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育を簡素化

.

医療トピックのような複雑な主題を、理解しやすい教育ビデオに変換し、理解と学習強化を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはeラーニングのクリエイティブなビデオコンテンツ作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターを用いた魅力的なコンテンツに変換することで、教育ビデオの高品質なビデオ出力を生成する力をユーザーに提供します。これにより、学習強化ビデオの生成プロセスが効率化され、オンラインコースや企業研修での学生の関与が大幅に向上します。

HeyGenが多様なニーズに対応する効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、テキスト-to-ビデオ作成を簡素化するAIビデオジェネレーターとして際立っています。教育や研修の幅広い目的に適したプロフェッショナルなビデオを迅速に開発するための強力なツールを提供します。

HeyGenはAIアバター以外のビデオコンテンツ作成ツールを提供できますか？

もちろんです。HeyGenは、先進的なナレーション生成や自動字幕/キャプションを含む包括的なビデオコンテンツ作成ツールを提供します。ユーザーはまた、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、多様なビジュアルとスマートな編集ツールで教育ビデオをさらに強化することができます。

HeyGenはどのようにしてユーザーに高品質なビデオ出力とクリエイティブなコントロールを提供しますか？

HeyGenは、スマートな編集ツール、カスタマイズ可能なテンプレート、広範なブランディングコントロールを通じて高品質なビデオ出力を保証します。これにより、ユーザーは自分のブランドやビジョンに完全に一致する洗練されたプロフェッショナルな学習強化ビデオを制作するためのクリエイティブなカスタマイズが可能になります。