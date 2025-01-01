学習プラットフォームビデオメーカーで魅力的なコースを迅速に構築

ボイスオーバー生成を使用してインタラクティブなトレーニングビデオを迅速に開発し、エンゲージメントと明確な指導を強化します。

新入生向けに、大学の『オンラインコース』を探求するための45秒のウェルカムビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、ダイナミックなトランジションとインスピレーションを与えるサウンドトラックを特徴とし、魅力的なAIアバターがコースのシラバスと主要なリソースを紹介し、プラットフォームの使いやすさを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の従業員が新しい社内コミュニケーションツールを学ぶための60秒の『トレーニングビデオメーカー』チュートリアルを作成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイを明確にし、落ち着いた権威ある『ボイスオーバー生成』が各ステップを案内し、重要なインターフェース要素を効果的に強調するための『ビデオ編集ツール』を示します。
サンプルプロンプト2
K-12の教育者と『インストラクショナルデザイン』の専門家を対象とした30秒のプロモーションビデオをデザインし、学生のエンゲージメントのための『インタラクティブビデオ』の利点を紹介します。ビデオはモダンでキネティックなビジュアル美学を持ち、クイックカットとアップビートでモチベーショナルな音楽を特徴とします。HeyGenの『テンプレートとシーン』を利用して、学生プロジェクトやクイズのダイナミックな例を迅速に組み立て、複雑な概念を理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
個々の高校生向けに、最近のエッセイに対する建設的な批評を提供するための35秒のパーソナライズされたフィードバックビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは温かく励みになるもので、フレンドリーな教育者がカメラに直接話しかけ、柔らかい照明と穏やかなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの『スクリプトからのテキストビデオ』を使用して、各学生にカスタマイズされたフィードバックメッセージを迅速に生成できます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

学習プラットフォームビデオメーカーの使い方

直感的なツールを使用して教育コンテンツを魅力的でインタラクティブなビデオに変換し、効果的な学習とシームレスな統合を実現します。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成
プロフェッショナルなテンプレートライブラリから選択するか、空白のキャンバスから始めて、学習目標に合わせた基礎的なシーンを構築します。
2
Step 2
メディアとアバターを選択
多様なAIアバターから情報を提示するために選択するか、自分のビジュアルやストックメディアをアップロードしてトレーニングを豊かにします。
3
Step 3
カスタマイズとインタラクティビティの追加
スクリプトから自然な音声を生成し、字幕を追加し、インタラクティブな要素を重ねて学習者を積極的に関与させることで、エンゲージメントを高めます。
4
Step 4
エクスポートと統合
ビデオプロジェクトを最終化し、さまざまな形式でエクスポートして、学習管理システムへのシームレスな統合や教育プラットフォーム全体での共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで学習コンテンツをプロモーション

ソーシャルメディア向けに魅力的なビデオクリップやティーザーを迅速に生成し、コースを効果的にプロモーションし、学習プラットフォームへの登録を促進します。

よくある質問

HeyGenは学習プラットフォーム向けのクリエイティブなマルチメディア作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはユーザーが魅力的なマルチメディア作成を簡単に行えるようにします。私たちのプラットフォームでは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用し、豊富なテンプレートを組み合わせて、あらゆる学習プラットフォーム向けにダイナミックなトレーニングビデオとインタラクティブなコンテンツを作成できます。

HeyGenはトレーニングビデオメーカーのプロジェクトにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップビデオメーカーと豊富なテンプレートライブラリを提供し、トレーニングビデオメーカーのプロセスを簡素化します。ボイスオーバーや字幕を簡単に追加し、ロゴや色などのブランド要素をカスタマイズして、ビデオプロジェクトがプロフェッショナルでブランドに合ったものになるようにします。

HeyGenでインタラクティブなビデオ要素を組み込んでコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは魅力的なインタラクティブビデオ体験を作成するための強力なツールを提供します。ユーザーはテキスト、音楽、色を完全にカスタマイズし、メディアライブラリとブランディングコントロールを活用して、すべての詳細がクリエイティブなビジョンに合致するようにします。

HeyGenは教育ビデオプロジェクトの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenはAIアバターを使用してテキストを瞬時にビデオに変換することで、教育ビデオプロジェクトを劇的に効率化します。この強力なビデオメーカーは自動字幕をサポートし、アスペクト比のリサイズを提供し、多様なプラットフォーム向けに高品質なマルチメディアツールを簡単に作成できます。