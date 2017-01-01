魅力的なトレーニングビデオのための学習パスウェイビデオジェネレーター

リアルなAIアバターを使用してオンラインコースのプロフェッショナルトレーニングビデオを即座に制作し、学習をより魅力的にします。

教育者やオンラインコースの作成者で、魅力的な教育ビデオを迅速に制作するのに苦労していますか？45秒のビデオを想像してみてください。クリーンでモダンなビジュアルと親しみやすいナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がどのようにあなたのコンテンツアイデアを洗練されたオンラインレッスンに変えるかを示し、学生にとって学習の道筋をアクセスしやすく、ダイナミックにします。

サンプルプロンプト1
企業のトレーナーやL&Dプロフェッショナルが社内トレーニングビデオを向上させたい場合、60秒のビデオでHeyGenの力を示すことができます。プロフェッショナルでダイナミックなビジュアルと自信に満ちた明瞭なナレーションを用いて、AIアバターがどのように魅力的なレッスンを提供し、チームが重要な情報をシームレスかつ効率的に吸収するかを明らかにします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームが広範な編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオ作成コンテンツを制作できるようにします。30秒のビデオを想像してみてください。テンポの速い、視覚的に魅力的な美学とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを利用し、HeyGenのテンプレートとシーンがどのように簡単に高品質のコンテンツを作成できるかを示します。
サンプルプロンプト3
90秒のビデオは、情報豊かで構造化されたビジュアルと落ち着いた専門的なナレーションで、eラーニングプラットフォームの管理者やインストラクショナルデザイナーが包括的な学習パスウェイビデオジェネレーターがどのようにコンテンツ開発を効率化するかを理解するために不可欠です。このビデオは、HeyGenの強力なナレーション生成を詳述し、教育の旅の各ステップで一貫した高品質のオーディオを作成する能力を説明し、学習者のエンゲージメントを向上させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学習パスウェイビデオジェネレーターの仕組み

教育コンテンツをダイナミックなトレーニングビデオに簡単に変換し、AIで魅力的な学習パスウェイの作成を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
学習コンテンツやスクリプトをHeyGenに直接貼り付けてください。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を活用し、テキストを瞬時にビデオストーリーボードに変換し、トレーニングビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
アバターとシーンを選択
レッスンを提示するための多様なAIアバターから選択し、学習モジュールを視覚的に表現するための適切なテンプレートやシーンを選びます。これにより、複雑な編集スキルを必要とせずに魅力的なレッスンを作成できます。
3
Step 3
強化とキャプションを追加
バックグラウンドミュージック、ストックメディア、必要な字幕/キャプションを追加して、学習パスウェイビデオをさらに強化します。これらの要素により、教育ビデオが包括的で、すべての学習者にアクセス可能になります。
4
Step 4
パスウェイを生成して共有
トレーニングビデオが完成したら、最終出力を生成します。その後、完成した学習パスウェイビデオを直接オーディエンスと共有するか、オンラインコースや学習管理システムに統合することができます。

よくある質問

HeyGenはオンラインコースのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターで、オンラインコースのコンテンツ作成を簡素化します。スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換し、魅力的なレッスンを高度な編集スキルなしで制作できるため、時間を大幅に節約できます。

HeyGenが効果的な学習パスウェイビデオジェネレーターである理由は何ですか？

強力な学習パスウェイビデオジェネレーターとして、HeyGenはAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用します。これにより、高品質でパーソナライズされたトレーニングビデオを制作し、学習者にとって非常に魅力的なものにします。

HeyGenは教育ビデオのためのAIアバターとカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは幅広いリアルなAIアバターと強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、組織のアイデンティティを完璧に反映したプロフェッショナルで一貫性のある教育ビデオを作成できます。

HeyGenはトレーニングビデオを迅速かつ効率的に制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはコンテンツ作成の時間を大幅に節約します。スクリプトからテキスト-to-ビデオを使用して、トレーニングビデオを迅速に生成し、自動字幕/キャプションとナレーション生成を完備し、ビデオ作成プロセスを効率化します。