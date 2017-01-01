学習モジュールビデオメーカー: 魅力的なコースを迅速に作成
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、魅力的なオンラインコースとトレーニングビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングプロセスのために、会社の価値観を説明する60秒のトレーニングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、明るいカラーパレットと明快で元気なナレーションを特徴としています。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に組み立て、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して効率的にコンテンツを作成してください。
光合成の概念を簡単に説明したいK-12教師を対象にした30秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでインフォグラフィックを駆使し、明るい色と親しみやすくエネルギッシュなナレーションを使用してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを取り入れ、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保してください。
小規模ビジネスオーナーが新しいエコフレンドリーな製品を潜在的な顧客に紹介するための40秒の教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されていてモダンで、クリーンなラインとソフトなカラーパレットを使用し、安心感のあるAI生成の声を組み合わせてください。HeyGenのAIアバターを活用して製品の利点を示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの広範なリーチを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは教育コンテンツのための効果的なAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、高品質の学習モジュールビデオやオンラインコースを迅速に制作することを可能にします。ビデオ制作プロセス全体を効率化し、理想的な教育ビデオメーカーとなります。
HeyGenがトレーニングビデオの作成において効率的な選択肢である理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富な選択肢を提供し、トレーニングビデオの作成を簡素化します。AIナレーションとブランディングコントロールを追加することで、すべてのトレーニングモジュールで一貫性を確保しながら、プロフェッショナルなビデオを迅速に生成できます。
HeyGenはブランド固有の要素を使用して説明ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、カスタムフォントを説明ビデオやオンラインコースの教材に統合することができます。これにより、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenが生成するAIアバターとナレーションはどの程度リアルですか？
HeyGenのAIアバターはリアルな表情と多様なスタイルを提供し、AIナレーションは自然な音声で魅力的なプレゼンテーションを実現します。これにより、教育およびトレーニングビデオが非常にプロフェッショナルで魅力的になります。