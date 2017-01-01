大学生が高度な物理学の概念に苦労している場合に向けた45秒の教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、複雑なアイデアを説明するためにアニメーションを使用し、落ち着いた励ましのAIナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して教材を提示し、学習モジュールをより個人的で魅力的なものにしてください。

ビデオを生成