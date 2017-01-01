学習モジュールビデオジェネレーター：魅力的なeラーニングを作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルトレーニングビデオを簡単にデザインし、複雑なコンテンツを魅力的な学習体験に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eラーニングモジュール内の複雑な機能を示す60秒の指導ビデオを開発し、新機能を迅速に把握する必要がある上級ユーザーを対象とします。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を効率的に使用して、詳細な指示を簡潔なテキストからビデオへの説明に変換します。
全社員向けにサイバーセキュリティのベストプラクティスに関する30秒のマイクロラーニングクリップを制作し、直接的で権威あるビジュアルスタイルと落ち着いた安心感のあるナレーションを目指します。このコンプライアンス研修ビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、全従業員に一貫して明確なメッセージを伝える効果的なトーキングヘッドビデオコミュニケーションを実現します。
新しいソフトウェア機能の40秒のマーケティング説明ビデオを想像し、小規模ビジネスオーナーが効率的なビデオ作成ツールを求めていることを目指します。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンから選択して、魅力的なAIビデオジェネレーターのデモを作成することで、ダイナミックでインスパイアリングなビジュアルスタイルを持ち、迅速な利点を紹介するアップビートなナレーションを備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは学習モジュールのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルな`AIアバター`と多様な`ビデオテンプレート`を活用して、`テキストからビデオ`への変換を簡単に行い、魅力的な`学習モジュールビデオジェネレーター`や`トーキングヘッドビデオ`コンテンツを迅速に制作します。この効率的な`ビデオ作成`プロセスにより、非常にクリエイティブでカスタマイズされた教育資料を提供できます。
HeyGenはトレーニングビデオの制作にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、高品質な`トレーニングビデオ`や`eラーニングモジュール`の制作を大幅に効率化し、時間とリソースの大幅な節約を実現します。`AIボイス`と`テキストからビデオ`の機能を活用することで、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenは多言語ビデオを多様な声で作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様な`AIボイス`を使用して`多言語ビデオ`コンテンツを生成することをサポートしており、メッセージをグローバルに届けることができます。この機能は、さまざまな言語で一貫性のある高品質な`コンプライアンス研修`や`社員オンボーディング`を必要とする多様なチームに最適です。
HeyGenは学習管理システムとのコンテンツ配信に対応していますか？
はい、HeyGenは`SCORMエクスポート`機能を提供しており、`eラーニングモジュール`をほぼすべての`LMS統合`に簡単に組み込むことができます。これにより、`トレーニングビデオ`を既存の教育インフラ内で追跡および管理することが可能です。