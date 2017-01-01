学習モジュールジェネレーター: AIで魅力的なコースを構築
コース作成を向上させましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオで、魅力的な学習モジュールを瞬時に生成し、テキストをプロフェッショナルなビデオレッスンに変換します。
企業トレーナーやeラーニング開発者をターゲットにした60秒の魅力的なビデオを作成し、真に「インタラクティブなコース」を構築する方法を示します。ダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確で明瞭なスピーチとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。「AIアバター」がどのようにして「魅力的なコースコンテンツ」を生き生きとさせ、学習をより没入的にするかを強調します。
コンテンツクリエイターやマーケター向けに、スケールでの「パーソナライズされたコンテンツ」の力を示す30秒の簡潔なビデオを制作します。清潔で美しいビジュアルスタイルを使用し、落ち着いた情報提供の声で補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」がどのようにデザインプロセスを簡素化し、カスタムモジュールの生成を容易にするかを紹介します。
HRマネージャーやL&Dスペシャリスト向けに、重要な「トレーニングモジュール」資料の迅速な生成に焦点を当てた50秒の情報ビデオを設計します。ビジネスライクで効率的なビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた権威ある声で説明します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が「生成AI」によってどのように時間を節約し、すべての内部学習イニシアチブに一貫したナレーションを保証するかを説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学習モジュールのビデオコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換するプロセスを簡素化します。HeyGenのAIアバターとテキストビデオ機能を利用することで、高品質で魅力的な教育ビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはブランド化されたパーソナライズされたビデオコースコンテンツの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは教育ビデオをカスタマイズし、ブランド基準に完全に一致させることができます。HeyGenのテンプレート、包括的なブランディングコントロール、多様なAIアバターを活用して、視聴者に響く非常に魅力的で認識しやすいコースコンテンツを制作できます。
HeyGenはeラーニングビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは効率的なビデオコース作成のために設計された強力なAIツールで、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと生成AIを提供し、迅速な制作を可能にします。その豊富なテンプレートと高度なボイスオーバー生成機能は、eラーニングビデオ作成プロセスを大幅に簡素化し、構造化されたビデオコースコンテンツの開発を容易にします。
HeyGenはトレーニングモジュールビデオをどのようにアクセス可能で広く配布可能にしますか？
HeyGenは自動字幕とキャプションを提供することで、トレーニングモジュールビデオのアクセシビリティを大幅に向上させ、教育コンテンツがより広く包括的な視聴者に届くようにします。柔軟なアスペクト比のリサイズを含む強力なエクスポートオプションにより、さまざまなプラットフォームでの多様な配信が可能です。