教育者のための簡単な学習ガイダンスビデオメーカー
魅力的な学習体験を簡単に作成します。AIアバターを活用してガイダンスを生き生きとさせ、時間を節約し、学生のエンゲージメントを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェアユーザー向けの2分間の技術トレーニングビデオを開発し、新機能の明確なビデオドキュメントを提供することを目的としています。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的であり、落ち着いた指導的なナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、複雑なステップを正確に伝えます。
学生向けの45秒間の教育ビデオをデザインし、難しい概念のクイックラーニングガイダンスビデオメーカーとして機能します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、抽象的なアイデアを理解しやすくするために、明るくエネルギッシュな音声を使用します。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成することを提案しています。
潜在的なクライアント向けに90秒間のセールスイネーブルメントビデオを制作し、製品のユニークな販売ポイントに焦点を当て、その価値を示します。ビジュアルスタイルは洗練されており、説得力のある自信に満ちたナレーションが特徴です。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、インパクトのあるメッセージを届けるのに役立ちます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なAI機能でビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは「AI駆動プラットフォーム」を活用して「ビデオ制作」を大幅に簡素化します。ユーザーはシンプルなテキストコマンドから「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成でき、多様な用途における「AIビデオジェネレーター」としてHeyGenを確立しています。
HeyGenを使用して複数のチームメンバーがビデオプロジェクトで効果的にコラボレーションできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「マルチプレイヤー編集」をサポートしており、「L&Dチーム」や他の部門が「ビデオドキュメント」やさまざまなクリエイティブプロジェクトでシームレスにコラボレーションできます。この機能により、チームは幅広いプロフェッショナルな「テンプレート」を使用して一緒に「ビデオをカスタマイズ」することができます。
HeyGenは、インパクトのある教育およびトレーニングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、高品質な「トレーニングビデオ」や「学習ガイダンスビデオメーカー」コンテンツを制作するための優れた「教育ビデオメーカー」です。高度な「AIボイスオーバー」を活用し、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」し、豊富な「ストック写真とビデオ」でエンゲージメントと理解を向上させます。
HeyGenは多様なグローバルオーディエンス向けにビデオコンテンツをローカライズするためのソリューションを提供していますか？
はい、HeyGenは「多言語ビデオプレーヤー」や「ワンクリック翻訳」などの機能を備えた効率的なグローバル「ビデオ作成」をサポートしています。これにより「簡単な更新」が可能になり、ローカライズされた「AIビジュアル」を使用して、さまざまな国際的なオーディエンスに響くコンテンツを提供します。