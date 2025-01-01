教育者のための簡単な学習ガイダンスビデオメーカー

魅力的な学習体験を簡単に作成します。AIアバターを活用してガイダンスを生き生きとさせ、時間を節約し、学生のエンゲージメントを向上させます。

143/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェアユーザー向けの2分間の技術トレーニングビデオを開発し、新機能の明確なビデオドキュメントを提供することを目的としています。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的であり、落ち着いた指導的なナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、複雑なステップを正確に伝えます。
サンプルプロンプト2
学生向けの45秒間の教育ビデオをデザインし、難しい概念のクイックラーニングガイダンスビデオメーカーとして機能します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、抽象的なアイデアを理解しやすくするために、明るくエネルギッシュな音声を使用します。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成することを提案しています。
サンプルプロンプト3
潜在的なクライアント向けに90秒間のセールスイネーブルメントビデオを制作し、製品のユニークな販売ポイントに焦点を当て、その価値を示します。ビジュアルスタイルは洗練されており、説得力のある自信に満ちたナレーションが特徴です。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、インパクトのあるメッセージを届けるのに役立ちます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学習ガイダンスビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的な学習およびトレーニングビデオを簡単に作成し、コンテンツ開発を効率化し、学生やチームの知識保持を向上させます。

1
Step 1
学習スクリプトを作成
教育コンテンツを入力または貼り付けるか、事前にデザインされた「テンプレート」から始めます。強力な「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能が、テキストをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
カメラや俳優を必要とせずに、人間味を加えるために多様な「AIアバター」から選択して情報を提示し、ガイダンスを強化します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
「ブランディングコントロール」を使用してブランドの色やロゴで学習ガイダンスビデオをパーソナライズし、「ビデオをカスタマイズ」します。複雑な概念を説明するために、豊富なライブラリからストック写真やビデオを統合します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
プロジェクトを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して高品質のビデオをエクスポートし、学生、従業員、またはL&Dチームとインパクトのある「トレーニングビデオ」として共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な主題を明確にして理解を深める

.

医療トピックなどの複雑な概念を、消化しやすく魅力的なビデオガイダンスに変換し、より明確な理解を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高度なAI機能でビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは「AI駆動プラットフォーム」を活用して「ビデオ制作」を大幅に簡素化します。ユーザーはシンプルなテキストコマンドから「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成でき、多様な用途における「AIビデオジェネレーター」としてHeyGenを確立しています。

HeyGenを使用して複数のチームメンバーがビデオプロジェクトで効果的にコラボレーションできますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「マルチプレイヤー編集」をサポートしており、「L&Dチーム」や他の部門が「ビデオドキュメント」やさまざまなクリエイティブプロジェクトでシームレスにコラボレーションできます。この機能により、チームは幅広いプロフェッショナルな「テンプレート」を使用して一緒に「ビデオをカスタマイズ」することができます。

HeyGenは、インパクトのある教育およびトレーニングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、高品質な「トレーニングビデオ」や「学習ガイダンスビデオメーカー」コンテンツを制作するための優れた「教育ビデオメーカー」です。高度な「AIボイスオーバー」を活用し、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」し、豊富な「ストック写真とビデオ」でエンゲージメントと理解を向上させます。

HeyGenは多様なグローバルオーディエンス向けにビデオコンテンツをローカライズするためのソリューションを提供していますか？

はい、HeyGenは「多言語ビデオプレーヤー」や「ワンクリック翻訳」などの機能を備えた効率的なグローバル「ビデオ作成」をサポートしています。これにより「簡単な更新」が可能になり、ローカライズされた「AIビジュアル」を使用して、さまざまな国際的なオーディエンスに響くコンテンツを提供します。