教育者のための最高の学習探索ビデオメーカー

あなたの授業を魅力的な教育ビデオに変えましょう。私たちのAIビデオメーカーはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用し、どんなトピックでも簡単にビデオを作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

起業家や中小企業のオーナー向けに、オンラインコースにビデオを統合する利点を紹介する90秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、HeyGenのカスタムビデオテンプレートを使用して制作を効率化し、表現力豊かなAIアバターが視聴者をコンテンツに導き、複雑なトピックを理解しやすくします。
K-12教育者向けに、eラーニングプラットフォーム用の複雑な科学的概念を紹介する2分間のアニメーション教育ビデオを開発してください。ビデオのビジュアルスタイルは明るく子供向けで、温かみのあるボイスオーバー生成に支えられています。ビデオ制作スキルが不要であることを強調し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、アクセシビリティと重要な用語の強化を図ります。
ソフトウェア開発者向けに、新しいAPI統合を示す1分30秒の学習探索ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、関連する画面録画や技術的なグラフィックを使用します。このAIテキスト-to-ビデオ作成は、プロセスを正確に説明し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、4K品質のプレゼンテーションを保証します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

学習探索ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIを使って、数分で魅力的な学習探索ビデオを簡単に作成し、ビデオ制作スキルを必要とせずにアイデアをアニメーション教育ビデオに変換します。

Step 1
スクリプトを作成
テキストスクリプトを入力または貼り付けて開始します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたのコンテンツをビジュアルストーリーに変換し、教育ビデオの基盤として機能します。
Step 2
アバターを選択
学習探索コンテンツを提示するために、多様なAIアバターから選択します。これらのバーチャルプレゼンターは、アニメーション教育ビデオに人間味を加えます。
Step 3
AIボイスと字幕を追加
視聴者のために明確さとアクセシビリティを向上させます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、自然なナレーションを提供し、魅力的なAIボイスでコンテンツを生き生きとさせます。
Step 4
ビデオをエクスポート
学習探索ビデオを完成させます。HeyGenを使用すると、4K品質で作成物をエクスポートでき、学習者にプロフェッショナルで鮮明な視聴体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツをアニメーション化

歴史的な出来事のような複雑な主題を魅力的なアニメーション教育ビデオに変換し、学生にとって学習探索を鮮やかで記憶に残るものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑なスキルなしで教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオメーカーとして機能し、ユーザーがテキストを魅力的なビデオに変換できるようにします。AIアバターとボイスを使用したテキスト-to-ビデオ機能により、高度なビデオ編集スキルが不要になり、プロフェッショナルな教育コンテンツが誰にでもアクセス可能になります。

HeyGenはどのようなAI技術を使用してアニメーション教育ビデオを生成しますか？

HeyGenは高度なAIテキスト-to-ビデオ機能を活用し、リアルなAIボイスとカスタマイズ可能なAIアバターを組み合わせて、動的なアニメーション教育ビデオを作成します。この洗練されたAIビデオジェネレーターは、高品質な学習探索ビデオの制作を簡素化します。

HeyGenで教育ビデオのビジュアルとオーディオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムビデオテンプレート、アニメーションキャラクター、ブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。また、正確なAI字幕を生成し、さまざまなAIボイスから選択して、学習探索ビデオのメッセージに完全に一致させることができます。

HeyGenは説明ビデオやオンラインコースの高品質な出力をサポートしていますか？

はい、HeyGenは教育ビデオ、魅力的な説明ビデオ、オンラインコース用のコンテンツを高解像度、しばしば4K品質で制作するように設計されています。これにより、eラーニング教材がプロフェッショナルに見え、明確で影響力のある学習体験を提供します。