魅力的なトレーニングのための学習コンテンツビデオジェネレーター
AIアバターを活用して、コースを生き生きとさせ、効果的な学習体験を簡単に作成します。
教育者やコンテンツクリエイター向けに、複雑な科学的概念を説明する約90秒のアニメーション教育ビデオが必要です。このビデオは、親しみやすく魅力的なアニメーションスタイルを採用し、明確なナレーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を活用することで、「スクリプトからビデオを作成する」プロセスに個人的なタッチを加え、抽象的なアイデアをより親しみやすくします。
ITプロフェッショナルが高度なデータベース管理を学ぶための2分間の技術トレーニングビデオを開発してください。このビデオには、詳細なステップバイステップのビジュアルと、正確に同期されたオーディオ、明確なオンスクリーン「字幕/キャプション」が必要です。この制作は、複雑な指導セグメント全体での正確性と一貫性を確保するために「AIによるテキストからビデオの作成」に大きく依存します。
小規模ビジネスオーナー向けに、新製品の特徴を示す45秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモダン、かつ視覚的に魅力的で、鮮明なグラフィックと説得力のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して視覚的なストーリーテリングを強化し、「ビデオ編集ツール」を使用してプレゼンテーションを最大限に引き立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI教育ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIによるテキストからビデオの作成を活用し、ユーザーがスクリプトを魅力的な教育ビデオに変換できるようにします。リアルなAIボイスとAIアバターを使用して、コンテンツ開発を効率化します。
HeyGenはAI生成コンテンツをカスタマイズするためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは強力なビデオ編集ツールを提供し、ユーザーがAI生成ビデオをテキストコマンドで微調整し、字幕を追加し、ビジュアルをカスタマイズして、高品質でプラットフォーム対応のビデオを作成できるようにします。
HeyGenからAI生成ビデオを高解像度でダウンロードして共有できますか？
はい、HeyGenではAIビデオを高解像度のMP4ファイルとしてダウンロードでき、4K品質のオプションも含まれています。その後、ソーシャルメディアやメールを通じてAIビデオを簡単に共有できます。
HeyGenのAIアバターとAIボイスジェネレーターはビデオ制作でどのような役割を果たしますか？
HeyGenは高度なAIアバターテクノロジーとAIボイスジェネレーターを使用してスクリプトを生き生きとさせます。これにより、ダイナミックなトーキングヘッドと40以上の言語での同期オーディオを作成し、教育ビデオコンテンツを強化します。