学習コンテンツジェネレーター: 魅力的なコースを作成

AIアバターを使用してインタラクティブなトレーニングコースや個別の試験を簡単に生成し、教育を変革します。

企業トレーナーや教育者を対象とした45秒のアニメーション説明動画を想像してください。最先端の学習コンテンツ生成ツールがどのようにコース作成を簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、プラットフォームの動作を示すダイナミックな画面録画と、明確で権威あるナレーションを組み合わせます。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を強調し、複雑なトレーニング資料がどれほど迅速に魅力的なビデオレッスンに変換され、無数の時間を節約できるかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フリーランスの教育者や小規模ビジネスオーナーがAIコースクリエイターになることを熱望している人々のための、活気ある30秒のテスティモニアルスタイルのビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンであり、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーで熱意あるボイスオーバーを使用します。この作品では、多様なHeyGenの「AIアバター」が彼らのポジティブな経験を説明し、「ボイスオーバー生成」の容易さを強調し、魅力的で公開準備が整った教育コンテンツを迅速に制作する方法を示します。
サンプルプロンプト2
HR部門やL&Dプロフェッショナルを対象とした、インタラクティブなトレーニングコースを実施するための60秒の説得力のある指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで洗練されており、ユーザーフレンドリーで、温かく情報豊かな女性のボイスオーバーが視聴者をガイドします。このビデオは、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」が学習モジュールをどのように充実させ、「字幕/キャプション」が多様なチーム間でのアクセシビリティと理解を確保するかを効果的に示します。
サンプルプロンプト3
教師や教育コンテンツクリエイターのための、40秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを制作し、どのように簡単に差別化された教材や個別の試験を生成できるかを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的であり、アニメーショングラフィックスとモチベーショナルなボイスオーバーを組み込みます。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」の多様性を強調し、さまざまな教育コンテンツを迅速に構築し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を示し、複数の学習プラットフォームでのシームレスな展開を可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学習コンテンツジェネレーターの仕組み

AIを活用して知識を魅力的でインタラクティブな学習体験に瞬時に変換し、あらゆるオーディエンスに対して効率的で影響力のあるコース作成を実現します。

1
Step 1
コア素材を作成
スクリプトやレッスン内容を貼り付けることから始めます。当プラットフォームのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、テキストをダイナミックなビデオ基盤に変換し、学習モジュールの強力な学習コンテンツジェネレーターとして機能します。
2
Step 2
AI教育者を選択
多様なAIアバターから選択し、AIチューターや専門家を視覚的に表現します。これらのAIアバターはレッスンに命を吹き込み、学習を個人的なものにします。
3
Step 3
魅力的な要素で強化
豊富なメディアライブラリを使用して、魅力的なビジュアルやダイナミックなシーンを統合し、コンテンツをよりインタラクティブにします。テンプレートとシーンを適用して、インタラクティブなトレーニングコースを効果的に構築します。
4
Step 4
コースを生成して共有
AI教育者のためにプロフェッショナルなボイスオーバー生成を行い、コンテンツを完成させます。キャプションを含む完全なコースをエクスポートし、AI駆動のトレーニングプラットフォームにシームレスに統合できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育トピックの簡素化

複雑で難解なテーマを、すべての学習者にとって理解しやすいAI駆動のビデオレッスンに変換し、理解を深めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして学習コンテンツ生成の取り組みを強化できますか？

HeyGenはスクリプトをリアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を用いて魅力的なビデオに変換し、革新的な学習コンテンツジェネレーターとして機能します。この機能により、教師や学生向けにダイナミックな教育資料を簡単に作成できます。

AIコースクリエイターとしてHeyGenはどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

AIコースクリエイターとして、HeyGenは多様なテンプレートとシーン、AIアバターを提供し、魅力的なインタラクティブトレーニングコースを開発します。さまざまな学習者向けに差別化された教材を簡単にカスタマイズできます。

HeyGenは学生向けの魅力的なインタラクティブトレーニングコースの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、教師と学生がダイナミックなインタラクティブトレーニングコースを作成できるようにします。字幕/キャプションやノートなどの機能を活用して、複雑な情報を明確に伝えます。

HeyGenは学習コンテンツのブランディングを支援しますか？

はい、HeyGenはロゴや色などの強力なブランディングコントロールを提供し、教育ビデオが機関のアイデンティティに合致するようにします。また、独自のビジュアルを統合したり、メディアライブラリ/ストックサポートを利用してプロフェッショナルな仕上がりを実現できます。