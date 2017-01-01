学習コンテンツジェネレーター: 魅力的なコースを作成
AIアバターを使用してインタラクティブなトレーニングコースや個別の試験を簡単に生成し、教育を変革します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
フリーランスの教育者や小規模ビジネスオーナーがAIコースクリエイターになることを熱望している人々のための、活気ある30秒のテスティモニアルスタイルのビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンであり、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーで熱意あるボイスオーバーを使用します。この作品では、多様なHeyGenの「AIアバター」が彼らのポジティブな経験を説明し、「ボイスオーバー生成」の容易さを強調し、魅力的で公開準備が整った教育コンテンツを迅速に制作する方法を示します。
HR部門やL&Dプロフェッショナルを対象とした、インタラクティブなトレーニングコースを実施するための60秒の説得力のある指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで洗練されており、ユーザーフレンドリーで、温かく情報豊かな女性のボイスオーバーが視聴者をガイドします。このビデオは、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」が学習モジュールをどのように充実させ、「字幕/キャプション」が多様なチーム間でのアクセシビリティと理解を確保するかを効果的に示します。
教師や教育コンテンツクリエイターのための、40秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを制作し、どのように簡単に差別化された教材や個別の試験を生成できるかを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的であり、アニメーショングラフィックスとモチベーショナルなボイスオーバーを組み込みます。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」の多様性を強調し、さまざまな教育コンテンツを迅速に構築し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を示し、複数の学習プラットフォームでのシームレスな展開を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学習コンテンツ生成の取り組みを強化できますか？
HeyGenはスクリプトをリアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を用いて魅力的なビデオに変換し、革新的な学習コンテンツジェネレーターとして機能します。この機能により、教師や学生向けにダイナミックな教育資料を簡単に作成できます。
AIコースクリエイターとしてHeyGenはどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
AIコースクリエイターとして、HeyGenは多様なテンプレートとシーン、AIアバターを提供し、魅力的なインタラクティブトレーニングコースを開発します。さまざまな学習者向けに差別化された教材を簡単にカスタマイズできます。
HeyGenは学生向けの魅力的なインタラクティブトレーニングコースの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、教師と学生がダイナミックなインタラクティブトレーニングコースを作成できるようにします。字幕/キャプションやノートなどの機能を活用して、複雑な情報を明確に伝えます。
HeyGenは学習コンテンツのブランディングを支援しますか？
はい、HeyGenはロゴや色などの強力なブランディングコントロールを提供し、教育ビデオが機関のアイデンティティに合致するようにします。また、独自のビジュアルを統合したり、メディアライブラリ/ストックサポートを利用してプロフェッショナルな仕上がりを実現できます。