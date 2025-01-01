学習建築パスウェイビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、インパクトのあるクライアントプレゼンテーションのために魅力的な建築ウォークスルーと説明ビデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
建築学生向けに設計された2分間の教育ビデオを開発し、複雑な学習建築パスウェイと設計原則を説明します。AIアバターを使用して情報を明確に提示し、字幕/キャプションをサポートしてアクセシビリティを高め、学術コンテンツのための効果的な説明ビデオ作成ツールにします。
不動産プロジェクトの潜在的な購入者を対象としたダイナミックな60秒のビデオを制作し、魅力的な3D建築ウォークスルービデオを通じてバーチャルツアーを提供します。テンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、マーケティング目的のための非常にプロモータブルな作品を作成します。
建築事務所やビジュアライゼーションアーティスト向けに、AIビデオプラットフォームの建築ビジュアライゼーションの能力を示す75秒の簡潔なビデオをアニメーション化します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで直接的にし、効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートがどのようにワークフローを合理化し、プロジェクトコミュニケーションを強化するかを説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のスクリプトを3D建築アニメーションに変換できますか？
HeyGenを使用すると、スクリプトから直接魅力的な3D建築アニメーションや3D建築ウォークスルービデオを簡単に作成できます。テキストを入力するだけで、HeyGenのAIビデオプラットフォームがフォトリアリスティックなAIアバターとナレーション生成を使用して魅力的なビジュアルストーリーを生成します。
HeyGenはバーチャルツアー用のカスタマイズ可能なAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenはバーチャルツアーやクライアントプレゼンテーションに統合できる多様なAIアバターを提供しています。これらの高度なAIアバターは、コンテンツをより個人的でインパクトのあるものにし、不動産プロジェクトやマーケティング目的に役立ちます。
HeyGenはプロフェッショナル向けの効率的なAIビデオプラットフォームとしてどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、プロフェッショナルが高品質のビデオを迅速に作成できるようにします。自動字幕/キャプションなどの機能を備え、教育コースや説明ビデオ作成のニーズを簡単に満たします。
HeyGenは学習建築パスウェイビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、学習建築パスウェイビデオメーカーとして設計されており、明確で魅力的な教育コンテンツを制作することができます。HeyGenを使用すると、複雑な設計コンセプトを簡単に伝えたり、建築家や建設技術者向けの魅力的なクライアントプレゼンテーションを作成したりできます。