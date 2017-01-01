チームを強化するためのリーダーシップトレーニングビデオメーカー
AIアバターを使用して、企業プログラムでのエンゲージメントを高める効果的な従業員トレーニングビデオを迅速に作成します。
中堅管理職やL&Dチームを対象に、効果的な委任などの実践的なリーダーシップスキルに焦点を当てた60秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルはモダンでクリーンな美学を持ち、画面上のテキストオーバーレイを使用して明確さを高め、自信に満ちた権威あるAIボイスオーバーでサポートされます。この従業員トレーニングビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、効率的なナラティブ生成を行います。
すべての従業員、特に将来のリーダー候補に向けて、積極的な問題解決の重要性を強調する30秒のインスピレーションビデオを生成し、初期のオンボーディングビデオに最適です。この魅力的なビデオコンテンツは、ダイナミックで視覚的に刺激的なスタイルを持ち、クイックカットとモチベーショナルなイメージを使用し、アップリフティングな音楽と励ましのトーンで同期されます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンの1つを使用して、完璧なムードと構造を確立することから作成プロセスを開始してください。
企業トレーナーやL&Dプロフェッショナル向けに、HeyGenのトレーニングビデオメーカーとしての使いやすさを示す50秒のチュートリアルを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは、洗練された情報提供アプローチを要求し、HeyGenインターフェースの明確なスクリーンキャプチャとプロフェッショナルで明瞭なボイスオーバー生成を組み込みます。このビデオは、ブランディングとコンテンツの両方に対する強力なカスタマイズオプションを強調する必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのようにトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」と「AIボイスオーバー」をテキストから活用することで、静的なコンテンツをダイナミックな学習体験に変え、魅力的な「従業員トレーニングビデオ」を作成する力を提供します。これにより、高品質でカスタマイズされた「チュートリアルビデオ」を迅速に制作できます。
HeyGenはL&Dチームにとって効果的なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的な「テンプレート」、テキストからビデオへの機能、強力な「ビデオ編集機能」を備えたビデオ作成プロセスを簡素化し、「L&Dチーム」がプロフェッショナルな「企業トレーニングプログラム」を効率的に制作するための理想的な「AIビデオジェネレーター」です。
ブランドの特定のオンボーディングビデオのためにAIアバターとコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ロゴや色の「ブランディングコントロール」を含む広範な「カスタマイズ」オプションを提供し、ブランドアイデンティティに完全に一致する「AIアバター」とビデオコンテンツを調整して、効果的な「オンボーディングビデオ」や「リーダーシップトレーニングビデオ」を作成できます。
HeyGenは詳細なチュートリアルビデオのための画面録画をサポートしていますか？
HeyGenは「AIビデオジェネレーター」機能として「AIアバター」やテキストからビデオを専門としていますが、メディアをシームレスに統合し、既存の「画面録画」映像を組み込んで、プロフェッショナルな「AIボイスオーバー」と字幕で強化された包括的な「チュートリアルビデオ」を作成できます。