リーダーシップトレーニングジェネレーターが迅速に魅力的なコースを作成
スキル構築モジュールを自動化し、オンボーディングを効率化。AIアバターを使用してスケーラブルなリーダーシップコースを迅速に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーやビジネスオーナーを対象に、アップビートな音楽と明確なテキストを用いた60秒のダイナミックでモダンなビデオを制作してください。HeyGenが「従業員トレーニングジェネレーター」としてどのように機能し、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、明確な字幕を付けて、自動化されたトレーニングとスケーラブルなコースを作成し、シームレスなオンボーディングプログラムを実現するかを示してください。
インストラクショナルデザイナーやチームリーダー向けに、HeyGenの多用途なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、重要な「トレーニングモジュール」、特に「コンプライアンス研修」資料を迅速に生成する方法を説明する30秒の説明的で魅力的なビデオをデザインしてください。
トレーニングコーディネーターや小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenが「リーダーシップトレーニング」ドキュメントの作成をどのように簡素化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、効率的なアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にすることで、さまざまなプラットフォーム向けに迅速に展開できる「SOPジェネレーター」として機能するかを強調する、75秒の簡潔で情報豊富なビデオを開発してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングモジュールの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIトレーニングジェネレーターとして機能し、スクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を用いた魅力的なビデオに変換します。これにより、トレーニングモジュールの迅速な開発が可能になり、自動化されたトレーニングの作成が容易になります。
HeyGenは私たちの組織のリーダーシップトレーニングジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは効果的なリーダーシップトレーニングジェネレーターであり、影響力のあるリーダーシップトレーニングプログラムを迅速に開発することができます。カスタムテンプレートとAIアバターを活用して、組織のニーズに合わせた構造化された学習パスを持つスケーラブルなコースを作成できます。
HeyGenは従業員トレーニングプログラムの生成にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは強力な従業員トレーニングジェネレーターとして機能し、組織がトレーニングコストを削減し、学習イニシアチブを効率化するのを助けます。AIを活用したビデオ作成により、HeyGenはオンボーディングプログラムや重要なコンプライアンス研修の効率的な開発を促進し、従業員向けの高度に自動化されたトレーニングを可能にします。
HeyGenはSOPやコンプライアンス研修のような包括的なトレーニング資料の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはSOPや重要なコンプライアンス研修を含む詳細なトレーニング資料の生成に最適です。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、字幕を付けるバーチャルトレーニングソフトウェア機能により、手続き的または規制上の要件に合わせたトレーニング資料を簡単に作成できます。