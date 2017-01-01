リーダーシップオンボーディングビデオメーカー：新しいリーダーを高める
AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なビデオで新しいエグゼクティブの同化を効率化します。
新入社員全員、特にリーダーシップオンボーディングに焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオを開発し、彼らを迅速に会社文化に浸透させます。視覚と音声のスタイルは、活気があり、現代的で魅力的であるべきで、アニメーションテンプレートと背景音楽を使用して歓迎の雰囲気を伝えます。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を組み合わせることで、これらの影響力のあるオンボーディングビデオの作成が簡単になります。
重要な戦略的ビジョンや最近の成果を説明する30秒の簡潔なビデオを制作し、新旧のチームメンバーの両方を対象に、組織全体で一貫したメッセージを確保します。ビデオは権威ある直接的な視覚スタイルを採用し、洗練された配信を行います。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適な視聴を確保します。
マネージャーやチームリーダー向けに、直属の部下のための従業員オンボーディングの初期ステップを案内する90秒の情報ビデオを作成します。このビデオは、親しみやすく、指導的でアクセスしやすい視覚と音声スタイルを維持し、実用的なアドバイスとベストプラクティスを提供します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、AIアバターを組み込んで重要なメッセージを効果的に伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリーダーシップオンボーディングビデオを革新できますか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成を利用して、新しいリーダーのための魅力的でパーソナライズされたビデオオンボーディング体験を作成します。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバター、シームレスなテキストからビデオへの機能、ダイナミックなビデオテンプレートを使用して、リーダーシップオンボーディングコンテンツを効果的で記憶に残るものにします。
HeyGenがオンボーディングコンテンツを作成するための必須のAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、洗練されたAIナレーションと自動字幕生成を使用して、スクリプトを直接洗練されたビデオコンテンツに変換することで、高品質のオンボーディングビデオの制作を簡素化します。この効率的なテキストからビデオへのアプローチは、制作時間とリソースを大幅に削減し、従業員のオンボーディングプロセスを組織全体でよりスケーラブルで一貫性のあるものにします。
HeyGenを使用してオンボーディングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、独自のビジュアル要素をすべてのオンボーディングビデオに完璧に統合することができます。この機能により、一貫したメッセージングとプロフェッショナルなブランド表現が、すべての従業員および顧客のオンボーディングイニシアチブ全体で確保されます。
HeyGenは多様なグローバルチームのためのパーソナライズされたビデオオンボーディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、強力なローカリゼーション機能と多言語対応のAIナレーションを通じて、グローバルチームのためのパーソナライズされたビデオオンボーディングを実現します。適切な文化的ニュアンスを持つビデオを簡単に生成し、地理的な場所に関係なく、すべての新入社員に効果的にメッセージを伝え、エンゲージメントを高めます。