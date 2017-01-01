リーダーシップオンボーディングビデオメーカー：新しいリーダーを高める

AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なビデオで新しいエグゼクティブの同化を効率化します。

新しいエグゼクティブ採用者向けに、プロフェッショナルでインスピレーションを与えるトーンの明確で権威あるナレーションを特徴とした、魅力的な60秒のリーダーシップオンボーディングビデオを作成してください。このパーソナライズされたビデオオンボーディング体験は、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用し、会社の主要な価値観と初期の戦略的優先事項を紹介し、新しいリーダーに強い第一印象を与えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員全員、特にリーダーシップオンボーディングに焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオを開発し、彼らを迅速に会社文化に浸透させます。視覚と音声のスタイルは、活気があり、現代的で魅力的であるべきで、アニメーションテンプレートと背景音楽を使用して歓迎の雰囲気を伝えます。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を組み合わせることで、これらの影響力のあるオンボーディングビデオの作成が簡単になります。
サンプルプロンプト2
重要な戦略的ビジョンや最近の成果を説明する30秒の簡潔なビデオを制作し、新旧のチームメンバーの両方を対象に、組織全体で一貫したメッセージを確保します。ビデオは権威ある直接的な視覚スタイルを採用し、洗練された配信を行います。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での最適な視聴を確保します。
サンプルプロンプト3
マネージャーやチームリーダー向けに、直属の部下のための従業員オンボーディングの初期ステップを案内する90秒の情報ビデオを作成します。このビデオは、親しみやすく、指導的でアクセスしやすい視覚と音声スタイルを維持し、実用的なアドバイスとベストプラクティスを提供します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、AIアバターを組み込んで重要なメッセージを効果的に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リーダーシップオンボーディングビデオメーカーの使い方

魅力的なAI駆動のビデオで新しいリーダーのオンボーディングを高めます。会社のビジョンと価値観を反映したパーソナライズされた体験を作成します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択するか、スクリプトを貼り付けて自動的にシーンを生成します。これにより、リーダーシップオンボーディングビデオの構築を迅速に開始できます。
2
Step 2
AIパーソナライゼーションでカスタマイズ
AIアバターを選んでコンテンツを提示し、ビデオを強化します。AIナレーションを使用してメッセージをさらにパーソナライズし、新入社員に一貫性のある魅力的な配信を確保します。
3
Step 3
ブランディングと仕上げを適用
ロゴ、カスタムカラー、背景音楽を追加して会社のブランディングを統合します。自動字幕/キャプションを生成して、アクセシビリティとプロフェッショナルな仕上がりを従業員オンボーディングコンテンツに確保します。
4
Step 4
オンボーディングビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、さまざまな形式とアスペクト比で簡単にエクスポートします。新しいリーダーにシームレスに配布するための高品質なオンボーディングビデオが準備完了です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンボーディングビデオ制作を加速

.

AIを使用して影響力のあるリーダーシップオンボーディングビデオを迅速に生成し、制作時間と労力を大幅に削減します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリーダーシップオンボーディングビデオを革新できますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成を利用して、新しいリーダーのための魅力的でパーソナライズされたビデオオンボーディング体験を作成します。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバター、シームレスなテキストからビデオへの機能、ダイナミックなビデオテンプレートを使用して、リーダーシップオンボーディングコンテンツを効果的で記憶に残るものにします。

HeyGenがオンボーディングコンテンツを作成するための必須のAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、洗練されたAIナレーションと自動字幕生成を使用して、スクリプトを直接洗練されたビデオコンテンツに変換することで、高品質のオンボーディングビデオの制作を簡素化します。この効率的なテキストからビデオへのアプローチは、制作時間とリソースを大幅に削減し、従業員のオンボーディングプロセスを組織全体でよりスケーラブルで一貫性のあるものにします。

HeyGenを使用してオンボーディングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、独自のビジュアル要素をすべてのオンボーディングビデオに完璧に統合することができます。この機能により、一貫したメッセージングとプロフェッショナルなブランド表現が、すべての従業員および顧客のオンボーディングイニシアチブ全体で確保されます。

HeyGenは多様なグローバルチームのためのパーソナライズされたビデオオンボーディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、強力なローカリゼーション機能と多言語対応のAIナレーションを通じて、グローバルチームのためのパーソナライズされたビデオオンボーディングを実現します。適切な文化的ニュアンスを持つビデオを簡単に生成し、地理的な場所に関係なく、すべての新入社員に効果的にメッセージを伝え、エンゲージメントを高めます。